Fiorentina in alta quota

Continua l’ottimo periodo della Fiorentina, una delle formazioni più in forma del campionato. I viola battono in casa l’Atalanta 2-0 e salgono a 13 punti in classifica, raggiungendo l’Inter appena affrontata a San Siro cinque giorni fa. La squadra di Pioli infila al Franchi la quarta vittoria consecutiva, con 12 gol realizzati e 1 solo subito tra le mura amiche. Gara indirizzata da un rigore su Chiesa contestato dagli ospiti e trasformato dallo specialista Veretout al 63′. Prima non si erano viste molte occasioni, nè da una parte nè dall’altra, mentre il raddoppio dei padroni di casa arriva nel recupero con una punizione di Biraghi.

fonte lega serie a