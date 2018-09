Grassadonia: “Rispetto per il Benevento ma ci proveremo”

Di:

“Il Benevento è una grande squadra, costruita per vincere il campionato, bravi su palle inattive, Bucchi ha fatto un buon lavoro, li ha abituati a imporre il gioco sia in casa che fuori ma… Noi domani proveremo a vincere”. Gianluca Grassadonia dispensa miele e rispetto all’avversario di domani e al suo allenatore, Bucchi. Contestualmente non dimentica, però, la forza del suo gruppo: “Da un paio di match si cominciano a vedere evidenti progressi, noi arriviamo bene a questa partita, è un test importante per noi ma anche per loro. Giocheremo senza tatticismi, con il gusto di giocarcela e ne sono certo: faremo una grande gara”.

Tutte le dichiarazioni di Gianluca Grassadonia, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio