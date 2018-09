Di:

Sette vittorie in altrettante partite per la Juventus di Allegri, lanciata in testa alla classifica della Serie A TIM dopo la vittoria per 3-1 sul Napoli. Eppure i partenopei partono meglio, colpendo dopo 6 minuti il palo con un tiro da fuori area di Zielinski. La formazione di Ancelotti vuol subito sbloccare il risultato ed infatti ci riesce al 10′, sfruttando un errore in disimpegno di Bonucci che avvia una rapida azione corale degli ospiti, chiusa in gol con un facile tocco a porta spalancata di Mertens. La Juventus subisce il ritmo degli azzurri fino a metà primo tempo, poi inizia a reagire alla veemente partenza dei partenopei, trascinata da un Ronaldo in gran spolvero. Il numero 7 bianconero al 26′ scodella al centro un cross che Mandzukic, dimenticato da Koulibaly, deve solo indirizzare a rete. Sul finire di tempo ancora il portoghese protagonista, con una punizione insidiosa respinta con fatica da Ospina.

Al rientro dagli spogliatoi la Juventus completa la rimonta: Ronaldo dal limite trova la mano di Ospina e il palo a respingere il suo tiro dal limite, ma c’è ancora Mandzukic ad appoggiare in gol. Il Napoli accusa il colpo, ma più ancora paga l’espulsione di Mario Rui al 58′ per doppio cartellino giallo. Pur in dieci gli uomini di Ancelotti provano a raggiungere il pareggio con l’ingresso di Milik, però al 76′ Bonucci chiude ogni discorso, deviando sotto porta una spizzicata di testa di Ronaldo su angolo.

La Juventus vola a punteggio pieno, 21 punti in 7 partite, e ormai si guarda al calendario per capire dove lascerà i primi punti.

fonte http://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/juventus-inarrestabile-1