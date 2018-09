La Settimana Mondiale per l’Allattamento 2018 a Manfredonia

Di:

Ogni anno, la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM) impegna gli enti a sensibilizzare le comunità e sostenere l’allattamento al seno. La WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) e il MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano) coordinano gli eventi che in Italia si svolgono dal 1 al 7 ottobre. L’argomento del 2018 è “Allattamento: base per la vita”. Il latte materno aiuta i neonati a sopravvivere, a crescere sani e migliora il benessere delle mamme. Il nutrimento è sicuro, genuino, economico, ecologico e rinnovabile.

L’Associazione Ad Personam di Manfredonia, centro di promozione sociale e supporto per l’individuo e la famiglia, aderisce alla SAM e invita tutti a incontrare gli esperti e visitare la mostra fotografica “Tra le tue braccia” dal 8 al 12 ottobre 2018 presso le ex Fabbriche del Convento di San Francesco.

Ad Personam ringrazia i partecipanti all’iniziativa patrocinata dal Comune di Manfredonia, da Casa Sollievo della Sofferenza, dal Movimento Allattamento Materno Italiano e dal Forum delle Associazioni Familiari della Puglia.

Mariagrazia Colonna (Dott.ssa Magistrale in Lettere Moderne e socia di Ad Personam)