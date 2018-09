A Manfredonia s’inaugura “Bruneleski”: madrina della serata Anna Falchi

Manfredonia, 21 settembre 2018. “A volte bisogna cambiare per scoprire nuove cose, vedere nuovi orizzonti“.

Tutto pronto a Manfredonia per l’inaugurazione di “Bruneleski“, pasticceria gelateria sita in Corso Manfredi, 31.

L’inaugurazione è prevista per domenica 30 settembre dalle ore 20.

Madrina della serata Anna Falchi, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella finlandese naturalizzata italiana. Nel 1989 è stata eletta Miss Cinema al Concorso di Miss Italia. L’anno del successo è quello del 1995 quando Pippo Baudo la sceglie – insieme a Claudia Koll – per presentare il 45° Festival di Sanremo.

“BRUNELESKI. La pasticceria gelateria che ci tiene al gusto : ingredienti d’eccellenza, come il pistacchio di Bronte e il gelato allo zenzero e miele insieme al latte ’ biologico del nostro territorio , si affiancano alla frutta fresca rigorosamente di stagione. Grazie alla formulazione ‘pulita’, il sapore del gelato di Bruneleski risulta più intenso e fedele alla materia prima utilizzata”.

Nel gelato di Bruneleski c è una scelta certosina per la materie prime. Chi sceglie Bruneleski sa di scegliere un prodotto fatto con materie prime “vere” di veri produttori. Solo da questo punto di partenza si può creare un prodotto in grado di emozionare.