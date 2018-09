Trovata morta a casa. Il marito fermato per omicidio

Di:

Stanco di vedere la moglie star male, forse ha pensato che farla finita fosse la cosa migliore per entrambi. Ci sarebbe una storia di esasperazione e solitudine dietro la morte di Paola Adiutori, la 66enne trovata senza vita ieri sul letto della sua abitazione a Roma con accanto il marito che minacciava il suicidio puntandosi un coltello da cucina alla gola. Valter Pancianeschi è stato fermato nella notte dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato e portato nel carcere di Regina Coeli. Durante l’interrogatorio in caserma davanti al pm, l’uomo ha confermato di aver ucciso la donna. Per gli investigatori il movente sarebbe riconducibile all’esasperazione per una forte depressione che la moglie sembra avesse da tempo e che spesso l’avrebbe portata ad accusare malori. Nell’appartamento di via Albalonga nel quartiere San Giovanni dove viveva la coppia, che non aveva figli, gli investigatori hanno trovato un biglietto di addio. “Scusate, dovevo farlo. Non volevo vederla più soffrire”, avrebbe scritto l’uomo. Ed è stato proprio Valter Pancianeschi ieri sera, poco prima delle 19, a contattare il numero di emergenza 112 facendo scattare l’allarme. (ANSA)