❌📣 E’ UFFICIALE ❌

Alessandro #Casillo il super ospite della 3a edizione della Sagra del Pancotto&Vino organizzata dalla Pro Loco di Foggia.

Casillo ci farĂ cantare e ballare in Piazza San Domenico il prossimo 19 ottobre a partire dalle ore 21.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

🔹 Conosciamo meglio Alessandro:

Alessandro Casillo, classe 1996, è nato e vive a Milano.

Nel 2011 partecipa alla seconda edizione dello Show di Canale 5 “Io Canto” dove vince 8 puntate su 10 e si aggiudica il premio della giuria tecnica guidata da Mogol

Presenta il suo primo singolo, dal vivo, sul Palco dei Wind Music Awards 2011 all’Arena di Verona. Il Brano si intitola “Raccontami Chi Sei” e anticipa l’uscita del primo lavoro discografico, un EP dall’omonimo titolo.

Partecipa al contest di Facebook “Sanremo Social” attraverso il quale verrà composto il cast della categoria “Giovani” dell’edizione 2012 del Festival. Su 1.200 partecipanti si classifica al primo posto assoluto, guadagnandosi l’accesso al Festival.

Vince la categoria “Giovani” del Festival di Sanremo 2012 con il brano “E’ Vero (che ci sei)”.

Alessandro diventa, sin dai giorni del debutto, un vero e proprio “fenomeno” del web. I numeri e il traffico generati dai suoi social network sono paragonabili a quelli dei giovani Artisti internazionali più blasonati.

Nel febbraio 2012 esce l’Album “E’ Vero” prodotto da Gabriele Parisi Management in collaborazione con RTI e distribuito da Sony Music.

Alessandro incontra il suo pubblica e firma le copie del disco nel corso del suo primo tour promozionale che toccherĂ , con grandissimo successo, i principali Mediastore di Paese.

Riceve il “Premio al merito della Regione Lombardia”, il prestigioso riconoscimento destinato ai giovani talentuosi Lombardi.

A marzo 2012 esce nei negozi di dischi e nei Mediastore l’”Instant Book” dal titolo “E’ Vero – Da Io Canto a Sanremo – Appunti, Emozioni, Momenti”, un diario di viaggio di questo momento magico descritto attraverso immagini esclusive, pensieri, incontri, ed emozioni impresse nella vita di Alessandro.

Sul palco degli MTV Awards 2012 a Firenze, Alessandro presenta il suo nuovo singolo intitolato “Mai”. La regia del video porta la firma di Gaetano Morbioli che ha diretto clip per Artisti del calibro di Laura Pausini, Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, Adriano Celentano. ​

Appassionato e talentuoso calciatore diventa in breve tempo la giovane colonna portante della Nazionale Cantanti.

Nel giugno 2012 parte da Caserta il primo Live Tour, una serie di concerti che lo impegnerà per tutta l’estate e culminerà a fine anno con i due “Christmas Party” di Milano e Roma.

A novembre 2012 esce il singolo di Alessandro, “Si Lo So”, accompagnato da un progetto editoriale intitolato “Diario Duemiladodici-Duemilatredici”.

Nel 2013 è uno dei giovani protagonisti del “Music Summer Festival – Tezenis Live”, dove presenta il brano “Io Scelgo te” scritto da Chiaravalli-Fazio-Bonomo e prodotto dallo stesso Luca Chiaravalli,

Forte di un nuovo accordo che lo lega a Carosello Records, Alessandro torna in studio per preparare il suo nuovo album di Inediti. Insieme al team composto da Luca Chiaravalli, Gianluigi Fazio e Andrea Bonomo, e sotto la supervisione del suo Manager e Produttore Gabriele Parisi comincia a lavorare ai brani che andranno a comporre il nuovo lavoro.

Nell’ottobre 2013 Alessandro presenta il nuovo singolo intitolato “Niente da perdere”. Il brano scritto da Fazio, Sturiale, Chiaravalli e Bonomo è prodotto dagli stessi Fazio e Chiaravalli, e segna a tutti gli effetti il ritorno sulle scene del giovane Artista milanese.

Il secondo album “#ALE” esce nel 2014 (su etichetta Carosello Records) e fa il suo esordio al 2° posto della classifica degli album più venduti della settimana, posizionandosi tra Bruce Springsteen e Ligabue, e al primo posto della classifica degli album indipendenti. Il disco è in top 10 per diverse settimane.

Da maggio 2014 torna live sui palchi di quattro cittĂ italiane per presentare i brani del suo ultimo disco.

Il tour “#ALELIVE” (Live Nation) fa tappa all’Alcatraz di Milano, al Teatro ABC di Catania, all’Orion Club di Roma e all’Arenile di Napoli.

Nel giugno 2014 (poi confermato anche per il 2015) viene organizzato (in collaborazione con Team World, Sport&School e La Gazzetta dello Sport) l’#ALECAMP dove i fan di Alessandro hanno l’occasione di vivere una vacanza speciale insieme a lui, a Canazei, in Val di Fassa, tra le Dolomiti del Trentino. Un summer camp speciale dove i partecipanti trascorrono due giornate insieme all’artista e una settimana tra lezioni di inglese, canto, sport e attività di gruppo, seguiti da uno staff qualificato.

Durante #ALECAMP i ragazzi sono immersi nel mondo di Alessandro, scoprendo come nasce una hit in tutte le sue fasi, dalla scrittura del brano alla performance. I partecipanti sono infatti coinvolti in un progetto comune, che per qualche giorni li trasforma in autori, scrivendo un brano per il loro idolo, che poi viene interpretato durante la serata finale del summer camp.

Nel 2015 Alessandro si prende una momentanea pausa dalla musica per dedicarsi completamente agli studi e si diploma nel giugno 2016.

Nella primavera 2018, dopo aver trovato un impiego al di fuori dell’ambito musicale e, parallelamente, iniziato a scrivere canzoni e a lavorare a nuova musica, Alessandro annuncia il suo “ritorno”. Esce “Ancora Qui”, nuovo singolo dopo 4 anni.

Alessandro è stato uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi 18.