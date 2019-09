Carabinieri Manfredonia, saluta il Comandante del NOR Andrea Ciliberti: le operazioni

Di:

Manfredonia, 30 settembre 2019. Dopo quattro anni al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, il Tenente Alessandro Ciliberti lascia la città sipontina per assumere un nuovo incarico nel Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste.

Durante la sua permanenza, l’Ufficiale è stato particolarmente impegnato nella lotta al crimine comune ed organizzato, conducendo numerose indagini e coordinando gli interventi del personale dipendente, con svariati arresti e denunce a piede libero.

Le operazioni del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia

Tra le più importanti si ricordano:

– l’operazione Ariete (2015-2016), conclusasi con 19 arresti di altrettanti soggetti perché indagati a vario titolo per tentata rapina ai danni di un portavalori, detenzione e porto di armi anche clandestine, estorsione, furto, ricettazione e corruzione. Tra gli arrestati il boss Romito Mario Luciano, ritenuto al vertice dell’omonimo gruppo criminale da tempo contrapposto al clan mafioso dei li Bergolis di Monte Sant’Angelo e ucciso in occasione del quadruplice omicidio di San Marco in Lamis in data 9 agosto 2017, nonché alcuni suoi fedelissimi, tra cui Gentile Pio Francesco detto “Rampino” o “Passaguai” di Mattinata, anch’egli ucciso in agguato mafioso il 21 marzo 2019 a Mattinata, Scirpoli Francesco ed i fratelli Antonio e Andrea Quitadamo alias “Baffino”, tutti di Mattinata , Silvestri Michele detto “u russ” di Monte Sant’Angelo, Ferro Luigi detto “Gino di Brencia” di San Marco in Lamis, La Torre Pietro e Guerra Antonio di Manfredonia, oltre ai viestani Della Malva Danilo Pietro, Iannoli Giovanni e Hadiouch Hechmi. Tra gli arrestati inoltre anche Del Nobile Antonio e Trimigno Giuseppe di Manfredonia e Ciociola Cataldo, quest’ultimo all’epoca Agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso il Carcere di Foggia;

– l’arresto in flagranza in Zapponeta (2016) di Croce Leonardo, Mastricci Michele, Vannulli Antonio e Cinquepalmi Antonio, il primo di Zapponeta e gli altri tre di Cerignola, per ricettazione e riciclaggio di auto rubate, sopresi mentre erano intenti a tagliare in più parti i veicoli rubati in altre province della Puglia;

– il fermo di indiziato di delitto di Ciociola Maurizio di Manfredonia (2016) per il tentato omicidio di F.F. in via Toti di Manfredonia;

– Il fermo di indiziato di delitto di Quitadamo Andrea alias “Baffino” e di Di Mauro Fabio Pio per il tentato omicidio di Prencipe Antonio Pio in Mattinata (2016), in concorso con Lapomarda Bartolomeo che, ricercato senza tregua, si era poi consegnato alla Polizia di Stato;

– l’arresto in flagranza di Leone Domenico di Manfredonia (2017) per porto e detenzione di arma clandestina, sorpreso in strada con una pistola clandestina cal. 7,65 con colpo in canna, infilata nella cinta e nascosta sotto gli indumenti, e con un fucile a canne mozze cal. 24 con matricola punzonata nascosto in casa;

– l’arresto in flagranza di Primosa Michelangelo di Monte Sant’Angelo (2017) per detenzione di oltre mezzo chilo di marijuana mentre era in auto lungo la SP 141 tra Cerignola e Manfredonia;

– l’operazione “Casablanca” (2017) culminata con l’emissione di 18 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, stranieri ed italiani, responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sul territorio nazionale tramite l’organizzazione di matrimoni fittizi;

– l’arresto in flagranza del Cerignolano Detto Giuseppe in Mattinata (2017), per la detenzione di oltre 50 grammi di cocaina purissima, trovata occultata a bordo dell’auto da lui condotta, ed i successivi arresti, al termine delle susseguenti indagini, di Notarangelo Francesco alias “Natale” e di Diglio Potito alias “Patanaro”, rispettivamente di Mattinata e Cerignola (2017), entrambi per la detenzione ai fini di spaccio di cocaina, oltre che per la detenzione illegale di armi comuni da sparo il primo;

– l’arresto di Impagnatiello Giuseppe Pio, La Torre Giovanni e Scarabino Mario di Manfredonia (2017), disposto dall’Autorità Giudiziaria al termine delle indagini condotte per il pestaggio di Prencipe Antonio Pio di Mattinata affinché non testimoniasse contro Quitadamo Andrea “Baffino” per il tentato omicidio ai suoi danni occorso in Mattinata un anno prima;

– la cattura in Mattinata del latitante Della Malva Danilo Pietro di Vieste (2018), elemento di spicco del gruppo criminale viestano capeggiato da Raduano Marco;

– l’arresto di Maiorano Carmine detto “il toro” di Vieste (2018), vicino agli ambienti criminali viestani , e della sua compagna Della Malva Katia, per detenzione ai fini di spaccio di oltre un chilogrammo di marijuana;

– l’operazione “Game Over” (2018) concernente furti in abitazioni, consumati e tentati, in danno di anziani di Manfredonia ad opera della gang criminale di cui facevano parte Tomaiuolo Tommaso, Michele Vairo, La Torre Celestino, Quitadamo Raffaele e Ciliberti Nicola, i primi tre di Manfredonia e gli altri due di Monte Sant’Angelo, arrestati su ordinanza di custodia cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria. Costoro erano già noti e arrestati in flagranza, sempre per un tentativo di furto ai danni di un anziano di Manfredonia il 9 marzo 2018. Durante le indagini, inoltre, era emerso che Tomaiuolo Tommaso e Vairo Michele si stavano dirigendo a Vieste armati di pistole per commettere un grave fatto. I Carabinieri organizzarono dunque un posto di controllo nella cittadina viestana ed i due, notando la pattuglia dell’Arma, gettarono dai finestrini le due pistole, prima di essere fermati e controllati dai militari. I due, con la fattiva collaborazione di Quitadamo Raffaele, tentarono inoltre di recuperare le pistole, che nel frattempo erano state trovate e sequestrate dai Carabinieri, verificando che si trattava di armi con matricole abrase. Per i tre, dunque, la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia emise provvedimenti restrittivi per il loro coinvolgimento nel porto e detenzione delle due pistole clandestine, per Tomaiuolo e Vairo, nonché per favoreggiamento reale, per il Quitadamo. Da ulteriori approfondimenti era inoltre emerso il coinvolgimento di Tomaiuolo Tommaso nella rapina alla gioielleria dei Nobili di Monte Sant’Angelo occorsa nel 2017, in concorso con Maiorano Carmine detto “il toro” di Vieste;

– l’arresto di Ettore Pezzano di Foggia (2018), bancario della banca BPM di Manfredonia accusato di aver concorso nella rapina aggravata ai danni dell’istituto di credito, collaborando con gli autori materiali del delitto, con cui era d’accordo. Nella rapina furono trafugati oltre 150.000 € e diverse migliaia di sterline inglesi e dollari statunitensi, contenuti nella cassaforte della banca. Al termine delle indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, fu richiesto ed ottenuto dal GIP il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti del Pezzano;

– l’arresto di Della Malva Danilo Pietro, elemento di spicco del clan viestano capeggiato da Raduano Marco (2018), per la tentata estorsione ai danni di un imprenditore del posto;

– l’arresto di Lombardi Matteo detto “il Carpinese”, elemento di vertice del gruppo Romito-Ricucci-Lombardi (2019) per l’omicidio aggravato dal metodo mafioso di Silvestri Giuseppe detto “l’Apicanese” occorso in Monte San’Angelo il 21 marzo 2017, quest’ultimo ritenuto vicino al contrapposto clan mafioso li Bergolis , oltre che per il porto e la detenzione delle armi utilizzate, nonché di Zino Antonio, anch’egli ritenuto appartenente al citato gruppo criminale, per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del Lombardi, avendolo aiutato a precostituirsi un alibi per far risultare che i due fossero in Lombardia alla data dell’omicidio, accompagnandolo sul posto e mentendo agli inquirenti una volta sentito. Le indagini condotte dai Carabinieri furono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che chiese ed ottenne dal GIP l’emissione dei due provvedimenti, eseguiti dagli stessi Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Manfredonia;

– l’arresto in flagranza del giovane manfredoniano Silvestri Giuseppe (2019), insospettabile incensurato, per la detenzione di quasi 450 grammi di cocaina di elevata purezza, pistole a salve modificate e di un ordigno esplosivo di fattura artigianale e con innesco, occultati in casa e in cantina, rinvenuti a seguito di perquisizione;

– l’arresto in flagranza di Vurchio Vincenzo di Cerignola (2019), avvenuto per le strade di Manfredonia perché sorpreso alla guida di un veicolo con occultata considerevole quantità di cocaina di elevata purezza e ritenuto essere un corriere della droga, giunto nel centro sipontino per rifornire gli spacciatori locali.

Profilo

Il Tenente Alessandro Ciliberti si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1998. Promosso Maresciallo nel 2000, ha prestato servizio in Lombardia e Liguria, presso Comandi di Stazione e Nucleo Operativo e Radiomobile, venendo anche impiegato in missioni operative all’estero in Bosnia Erzegovina ed in Kosovo.

Promosso Sottotenente nel 2014, ha frequentato la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, venendo assegnato alla Compagnia Carabinieri di Manfredonia quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, con alle dipendenze la Sezione Operativa, la Sezione Radiomobile e la Centrale Operativa.

Laureato in Scienze dell’Amministrazione, è sposato ed ha un figlio.

