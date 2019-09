Cittadini, politici, genitori: due giorni di Festa popolare della filosofia

Di:

Ascoli Satriano ha ospitato nei giorni 25,27,28 e 29 settembre il Festa Popolare della Filosofia, incontro di cultura diventato rituale sotto la guida della associazione ‘Progresso Pulito, il cui presidente è il dott. Massimo Capuano, con il patrocinio del Comune di Ascoli Satriano e con la collaborazione della Scuola Popolare Di Filosofia di Macerata, guidata dal dott. Andrea Ferroni.

Genitorialità consapevole

Il pool dell’associazione ascolana annovera giovani adulti operativi sul campo insieme alle loro famigliole, in una attività che vede Progresso Pulito impegnata in tante attività che oggi possiamo tranquillamente definire “green”. Una volta all’anno l’associazione chiama a raccolta i propri concittadini per offrire loro giorni di relazioni, dibattiti, laboratori pedagogici per bambini ed adolescenti, guidati da pedagogisti ed educatori, accanto a laboratori botanici e a lezioni di stretching dei meridiani energetici.

Due i temi di fondo per tutte le manifestazioni: la genitorialità consapevole e le radici filosofiche della politica. Tantissimi gli ospiti e i relatori illustri. L’attore Benedetto Casillo, presente in quasi tutti i film di Luciano De Crescenzo, ha ricordato la profonda amicizia che li legava e la bellezza di lavorare con una personalità poliedrica come l’ingegnere-filosofo recentemente scomparso. Il Vescovo della diocesi Ascoli-Cerignola, Mons. Luigi Renna, ha dialogato con il filosofo saggista prof. Michele Illiceto sul ruolo dei genitori nella cosiddetta società liquida. A questo ruolo si è riferito anche l’intervento del giudice del Tribunale dei Minori di Foggia, dott.ssa Mariangela Carbonelli, la quale ha illustrato il fenomeno della alienazione parentale, facendo il punto dell’incontro fra Psicologia e Legge.

Gli educatori Francesco Relandini e Andrea Ferroni e la pedagogista Anna Maria Mazzo hanno svolto incontri di vivo interesse con giovani e adulti. L’infermiera operatrice Schiatzu Romina Morese ha tenuto a sua volta due lezioni.

Sabato 28 protagonisti della serata sono stati Pasquale Cataneo, esperto di politiche territoriali e il giornalista e scrittore Pino Aprile. Tutto si è concluso entro la domenica sera con altri incontri alla presenza della cittadinanza in prosecuzione dei temi adolescenziali, sulla comunicazione anche politica, sui valori e di disvalori nella società liquida. Ne hanno parlato la dott.ssa Lia De Carolis, il Primario di Ematologia di Trani, dott. Pino Tarantini e chi ne scrive il resoconto. Il tenore Romolo Bruno e il pianista Davide Luchena hanno eseguito testi di Petrarca, sonetti, su musiche di Franz Liszt come chiusura all’insegna della bellezza di un convegno tanto partecipato.

Alto il livello delle conversazioni e della partecipazione del pubblico, che ha risposto con una presenza calda, viva, costante a tutte le manifestazioni.

Un pubblico di ascoltatori maturo, che, in piena e consapevole libertà, giorno per giorno, evento per evento, si è confermato e alternato, sulla base dei propri interessi e di una più ampia curiosità intellettuale.

“Piccolo è bello”, sarebbe il motto ideale di questa rassegna. Dove il piccolo ha incontrato persone importanti del nostro territorio, che mettono il loro valore e la loro opera a disposizione di una realtà meridionale di una vivacità culturale decisamente sorprendente.

Pino Aprile e il sud dall’Unità ad oggi

Ma il piccolo si è confrontato anche con giganti del giornalismo e della scrittura, come Pino Aprile, la cui presenza ha scaldato i cuori di un mondo meridionale guardato sorprendentemente ancora con stereotipi. E anche chi non aveva ancora letto i suoi libri, fra cui il famoso “Giu’ al Sud – Perché i Terroni salveranno l’Italia”, ha potuto apprendere una storia parallela a quella fatta studiare nelle scuole di tutti i gradi, dove il Mito precede la Verità Storica: infatti, si è in qualche modo preferito offrire, ad un Paese relativamente giovane come l’Italia, l’idea romantica di una unità nazionale che affascina gli animi e ispira a grandi sentimenti, ma che nella realtà vera ha tanto da farsi perdonare. E questa narrazione ufficiale sul ritardo del sud, che puntualmente viene ricordato da ogni governo che si insedia, con il pre-giudizio dell’assistenzialismo come categoria dello spirito dell’Uomo del Sud, viene improvvisamente squarciato da rivelazioni che hanno la forza di lasciare silenziosi, attenti e attoniti tutti coloro che apprendono come il valore in termini di ricchezza che il Sud ha regalato al Piemonte “liberatore” si aggirava intorno ai 400 milioni in oro, che il Regno di Napoli possedeva e che sono andati a finire nelle casse della nuova nazione.

“Una nazione che si è caratterizzata- ha ricordato Pino Aprile- con la colonizzazione di un sud a favore di braccia lavorative da prestare a quella rivoluzione industriale che è seconda per importanza solo a quella che, nel Neolitico, vide l’uomo occidentale in gran parte trasformarsi da nomade in sedentario”. Una rivoluzione che ha sconvolto gli assetti e le priorità, le cui conseguenze sono ancora sotto i nostri occhi. Ferma restando l’esigenza di una classe politica capace di utilizzare al meglio le risorse materiali (petrolio della Basilicata) ed intellettuali (una buona amministrazione ad ogni ordine di livello e di funzioni), resta al momento lo sconforto, per fermarci ad un solo esempio, di una Alta Velocità che taglia nettamente l’Italia in due e che materialmente impedisce il decollo di quelle bellezze naturali e culturali che il mondo intero ha imparato a riconoscere nel sud e nella Puglia in modo particolare.

Petrolio quindi e cultura “come petrolio”, sono le fonti di energia per le nuove generazioni che non dovrebbero essere costrette, come è accaduto fino a oggi, a portare in altre terre la preparazione eccellente nelle varie professioni ricevuta qui da noi.

Questo convegno, come tutto ciò che induce alla riflessione ponderata, restituisce una certa serenità e vigore argomentativo a chi chiede oggi, in tempi difficili, alla Politica la risoluzione concreta dei problemi, che non appaiono più differibili.