Conte “Ho una notizia per gli italiani: non aumenterà l’IVA”

Di:

“Ho una notizia per voi: non ci sarà nessun aumento dell’Iva. Il mio obiettivo è dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, contrastare l’evasione fiscale, modernizzare il Paese, realizzare una vera “svolta verde”, procedere con la digitalizzazione, promuovere gli investimenti.

Questo abbiamo scritto nel programma e questo, passo dopo passo, realizzeremo. Dobbiamo far volare l’Italia“.

Lo ha detto questo pomeriggio alla stampa il premier Giuseppe Conte.