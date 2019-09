Controlli Carabinieri: 6 arresti nel Cerignolano

Di:

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerignola, sempre particolarmente attenti al monitoraggio dei soggetti sottoposti ad obblighi e limitazioni della libertà personale. Nei giorni scorsi i militari hanno arrestato sei persone, tre in flagranza di reato e tre in esecuzione di altrettanti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM ella Compagnia hanno arrestato in flagranza del reato di evasione SECCIA Vittorio, cl. ’87, sorpreso fuori dalla propria abitazione dove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina commessa a Cerignola nel marzo del 2018. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria, il SECCIA è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

Nei confronti di MUSICCO Saverio, cl. ’69, i militari hanno invece eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Foggia in sostituzione della misura degli arresti domiciliari a cui si trovava sottoposto per ricettazione. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni fatte dagli stessi Carabinieri per il mancato rispetto, da parte del 50enne, delle prescrizioni a lui imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Per resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato in flagranza di reato BENJAMIN Mark, cl.’72, ghanese. L’uomo, alla guida di un furgone Ford Transit nel tratto cittadino della s.p. 83, non ha ottemperato all’alt intimatogli dall’equipaggio di una “gazzella” della Sezione Radiomobile del NORM, dandosi alla fuga con manovre estremamente pericolose, sia per sé che per gli altri utenti della strada. Comunque raggiunto e bloccato poco dopo, è stato controllato ed identificato, risultando sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Il furgone, su cui sono in corso accertamenti, è stato sottoposto a sequestro. Il ghanese, regolare sul territorio nazionale, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cerignola in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre a Cerignola è stato arrestato in flagranza del reato di evasione AMATO Alessandro, cl.’82. L’uomo è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, dove era sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

A Trinitapoli, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato CEGLIA Carlo, cl. ’73. Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Foggia in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui l’uomo si trovava già sottoposto per una rapina commessa lo scorso giugno a Trinitapoli. Il provvedimento è scaturito dalle violazioni alle prescrizioni impostegli, accertate e segnalate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Trinitapoli.

A Stornara i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato MLADENOV Metodi Danchev, bulgaro cl.’83. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Bari in sostituzione degli arresti domiciliari a cui il 36enne si trovava sottoposto per una rapina commessa a Canosa di Puglia nel 2016. Anche in questo caso il provvedimento è scaturito a seguito dei controlli svolti dai militari della Stazione locale, che hanno accertato e puntualmente segnalato all’Autorità Giudiziaria le violazioni alle prescrizioni commesse dall’uomo. Dopo le formalità di rito, per l’arrestato si sono aperte le porte del carcere di Foggia.