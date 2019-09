Foggia. Lotta ai tumori, 20 milioni per la radioterapia ai Riuniti

La lotta ai tumori in Ca­pitanata negli ultimi tredici an­ni ha raggiunto risultati impor­tanti, con la Radioterapia on­cologica. Ora è tempo di sosti­tuire gli acceleratori lineari con apparecchiature più «performanti». Il direttore generale de­gli Ospedali Riuniti, Vitangelo Dattoli, annuncia l’avvio delle gare (già da domani). «La sostituzione dovrà avvenire entro l’anno, abbiamo somme a disposizione per 20 milioni anche per acqui­stare nuove attrezzature speci­fiche». Il cortometraggio “La scelta”, prodotto dall’Universi­tà e presentato nell’occasione, diventa uno spot: l’invito ai pa­zienti a “curarsi in loco”.