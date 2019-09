Di:

“Un’altra segnalazione di un nostro utente. Il luogo in questione si trova nella villa comunale di Foggia, in fondo, dove un tempo c’era una fontana con tanto di laghetto e paperelle, un posto dove bazzicavano famiglie e bambini che davano da mangiare agli animali”. L’associazione per la tutela ambientale Trashchallenge Foggia descrive l’avventura di un ragazzo che si è inoltrato nei tunnel che si affacciano sul laghetto, collegato al bosco alle spalle.

“Lo scenario è agghiacciante. Olezzo e rifiuti ad ogni angolo lungo le pareti dei tunnel. Si intravedono coperte e scarti di alimenti, a testimoniare l’uso che ormai si fa di questo luogo. Continuando la sua esplorazione intravede una carcassa ormai putrefatta. Le immagini parlano da sole”.

Attenzione, le immagini sono molto forti

https://www.facebook.com/watch/?v=2403225943331715