Manfredonia. L’Ase multata per abbandono di rifiuti

PUO’ sembrare un paradosso, ma è così: l’ASE Spa, l’Azienda servizi ecologici in house del comune di Manfredonia, è stata multata poiché “non ha risolto le criticità segnalate per le quali sono previste sanzioni come stabilito nel verbale della Conferenza dei servizi del’1.8.2017“. E’ quanto comunicato dall’ufficio comunale gestione rifiuti, all’amministratore unico dell’ASE e al comando di polizia locale. Per il solo mese di agosto scorso, il totale delle sanzioni è di euro 4.600,00 che <verranno detratte direttamente dalla liquidazione della fattura del servizio relativa al mese di agosto 2019>. Sanzioni che, va detto, non finiscono nei bilanci comunali ma rimangono nella disponibilità del comando di polizia locale. In ultima analisi, sono i cittadini che pagano quelle sanzioni.

I SERVIZI per i quali sono state comminate quelle sanzioni, riguardano la mancata rimozione di “numerosi ingombranti” in varie località extraurbane tipo “la Grande muraglia”, “Pastini”, “Largo Ottavio Salomone”, eccetera, siti ove vengono abbandonati ormai abitualmente rifiuti di ogni genere da cittadini niente affatto scrupolosi e pensosi della tutela del territorio in cui abitano (ma questo è un altro doloroso discorso).

Il VERBALE della Conferenza dei servizi di cui innanzi, stabilisce gli importi per ciascuna delle inadempienze da parte di ASE, anche queste specificamente evidenziate. Procedure e tabelle contestate dall’amministratore unico Franco Barbone: “le sanzioni e le modalità di pagamento – evidenzia citando il verbale della Conferenza – “saranno disciplinate nell’ambito delle modifiche contrattuali in corso di redazione”, modifiche che non sono state mai apportate e sono trascorsi oltre due anni. Così come – aggiunge – non è stato ancora redatto il “contratto di servizio” tra comune e Ase che definisce tutto quanto inerente allo svolgimento dei servizi Ase e dunque alla razionale organizzazione aziendale”.

NELLA contestazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di Ase, l’au Barbone, lamenta la mancata collaborazione anche con la stessa polizia locale. “Nell’ambito delle misure attuate per la lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti – rivela – abbiamo piazzato sei telecamere in altrettanti punti notoriamente di maggiore accumulo di rifiuti abbandonati; telecamere controllate dalla polizia locale che pertanto ha la possibilità di identificare chi deposita furtivamente i rifiuti e dunque procedere al sanzionamento”.

SU QUESTO fronte si è aperto uno spiraglio: è notizia recente che sono partiti i primi verbali nei confronti degli “incivili” immortalati nell’atto di abbandonare furtivamente i rifiuti: per essi è scattata la multa di 400 euro. L’operazione naturalmente prosegue.

L’AMMINISTRATORE unico Barbone si sofferma sulla necessità, oltre che del conferimento dei rifiuti secondo le regole ormai note, che “la differenziazione dei rifiuti da parte dell’utenza sia effettivamente differenziata: il conferimento – spiega – presso gli impianti di smaltimento dell’umido in cui è stato immesso altro tipo di rifiuto, fa scattare la tariffa da 195 a 225 euro per tonnellata più IVA, con quale costo in più per l’Ase, e dunque per i cittadini, è facile dedurre”.

Michele Apollonio