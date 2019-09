Marijuana per “45mila dosi”, arrestato 50enne di Lucera

Di:

Durante lo scorso fine settimana Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lucera, della sezione investigativa, con il prezioso aiuto della Squadra Cinofili di Bari e del fiuto degli amici a quattro zampe “Amira e Africa”, nel corso di un’operazione di Polizia per la prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno arrestato un insospettabile cittadino di Lucera del ’69. In un casolare di campagna in uso allo stesso sono stati rinvenuti oltre 30 arbusti di marijuana già spiantati, alti circa due metri, che sfrondati avrebbero consentito di ricavare circa 45.000 dosi da distribuire sul mercato.

Gli arbusti in fase di essicazione erano ammucchiati all’interno di un deposito adiacente ad una stalla. Inoltre sono stati rinvenuti, assieme alle spezie da cucina, altri 140 gr di sostanza stupefacente dello stesso tipo, già pronta per l’utilizzo.

La sostanza sequestrata, opportunamente analizzata, riscontrava un elevato principio attivo e avrebbe fruttato oltre 130.000 euro.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per l’illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana.