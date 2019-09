Premio per la Futsal Margherita: vincitrice campionato serie A

Di:

Giovedì 3 ottobre, alle 11, nell’Aula consiliare della nuova sede in Bari (via Gentile, 52), il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo premierà le calciatrici e la società ASD Futsal Salinis di Margherita di Savoia, per il successo nel Campionato d’Italia Serie A 2018/2019 di Calcio a 5 femminile. Interverranno il consigliere regionale Filippo Caracciolo e il presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC Vito Roberto Tisci.

AGGIORNAMENTI. La Futsal Salinis va in doppia cifra nel debutto in Coppa della Divisione sul campo della Woman Napoli, formazione di A2, e si getta alle spalle l’inattesa sconfitta in Supercoppa col Kick Off. Tutto facile per le ragazze di Coelho, che vanno al riposo sul 3-1 grazie alle reti di Maite, Rozo e Siclari poi dilagano nella ripresa con le doppiette di Giuliano e Martin ed i centri di Taty, Presto e Jessika Manieri. Le rosanero accedono così agli ottavi di finale, in calendario mercoledì 18 dicembre sul campo del Five Fasano. Sabato prossimo con inizio alle 21 è invece in programma il debutto casalingo in campionato contro il Real Grisignano.