Meteo: In gran parte soleggiato tra Puglia, Basilicata e Molise

LUNEDI‘: Prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata, eccezion fatta per qualche annuvolamento di passaggio nella prima parte della giornata sulla Puglia meridionale, ma senza fenomeni degni di nota, e sulla Lucania tirrenica. Ancora qualche foschia e banco di nebbia nottetempo sui settori interni. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

Martedì 01 Ottobre

Ancora soleggiato e mite

MARTEDI’: Prosegue la fase di bel tempo su Molise, Puglia e Basilicata ancora protette da pressioni medio alte che rinnovano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per qualche cumulo in sviluppo diurno a ridosso dei rilievi. Foschie o locali banchi di nebbia nottetempo su Murge e Salento. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

Mercoledì 02 Ottobre

Ancora bel tempo ma con primi segnali di peggioramento a fine giornata

MERCOLEDI’: L’alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, erosa da una perturbazione in avvicinamento da Nord. Ne consegue una giornata ancora soleggiata ma con tendenza a un aumento delle nubi dalla sera-notte con primi fenomeni in arrivo su Molise e Puglia garganica. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, sino a moderati o tesi dalla serata. Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

fonte 3bmeteo