Regionali, Congedo: “Il vero avversario di Emiliano? Se stesso”

“Bene fa il presidente Michele Emiliano ad aver paura dei risultati del centrodestra alle prossime elezioni regionali, ma a spaventarlo non dev’essere il candidato presidente che le forze politiche del centrodestra sceglieranno bensì la reazione – per non dire la rabbia- montante dell’elettorato alle sue politiche.

Dalla sanità all’agricoltura, dall’ambiente ai rifiuti, dalle tasse alla gestione dei fondi europei, dall’organizzazione degli uffici alla moltiplicazione dei carrozzoni, dalle infrastrutture ai trasporti, è un lungo elenco di fallimenti, promesse mancate e politiche sbagliate.

Il centrodestra – è bene che il governatore pugliese lo sappia – continuerà ad essere unito e coeso nelle scelte che verranno da qui ai prossimi mesi, tanto sul fronte della scelta del candidato quanto nella definizione del programma, per tirare fuori la Puglia dalle secche del malgoverno della sinistra e restituire ai pugliesi una regione migliore”.

Così in una nota il coordinatore e consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia Erio Congedo.