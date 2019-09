San Michele Arcangelo, Questura Bari celebra il santo patrono PS

Di:

Questa mattina la Questura di Bari ha celebrato San Michele Arcangelo, Santo patrono della Polizia di Stato. A Bari il Santo è stato ricordato con una solenne celebrazione religiosa tenutasi alle ore 10.30 nella Chiesa Santa Maria del Fonte di Carbonara di Bari. La Santa Messa, officiata dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto, Mons. Domenico Ciavarella, è stata concelebrata dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato, Don Mimmo Memoli, e dal Parroco della Chiesa di Santa Maria del Fonte, Don Mimmo Chiarantoni; presenti il Questore della Provincia di Bari, Dirigente Generale dott. Giuseppe Bisogno, e le massime Autorità locali civili e militari.

E’ stata questa un’occasione per condividere un momento di festa per la Polizia di Stato ed un’opportunità per ricordare – insieme ai cittadini- lo speciale ruolo che la Polizia riveste sul territorio.

L’impegno quotidiano, infatti, è quello di contribuire a rendere concreto il concetto di “sicurezza partecipata” per diffondere e rafforzare il valore universale della legalità, della solidarietà e della vicinanza verso i più deboli e bisognosi. Alla celebrazione erano presenti anche alcuni rappresentanti di un’Associazione della Parrocchia Santa Maria del Fonte con cui la Questura di Bari ha programmato un ciclo di incontri tesi a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, oltre che ad altre forme di illegalità ed al gioco d’azzardo.