Strage di San Marco, processo a Caterino: in aula gli ultimi teste

Strage di San Marco in Lamis, si torna in aula. Questa mattina, seconda udienza del processo a carico di Giovanni Caterino, presunto basista della strage del 9 agosto 2017, che verrà celebrato in Corte d’Assise di Foggia.

Questa mattina, infatti, verranno ascoltati gli ultimi teste indicati dal pm, in attesa di prendere visione delle trascrizioni delle intercettazioni, lavoro effettuato da un consulente nominato dal Tribunale stesso. All’udienza di oggi saranno presenti anche le vedove dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, Marianna e Arcangela.

fonte, articolo integrale: http://www.foggiatoday.it/cronaca/foggia-udienza-processo-giovanni-caterino-strage-san-marco.html?fbclid=IwAR36TvWtYGqudeaokDnjqR4OWv7EQ36UL5G5jNKaEtuYmfMq9RM_RTgkQ-s