Cagnano Varano, a tu per tu con il sindaco Di Pumpo. “Fare rete tra i comuni della laguna”

Cagnano Varano, 30 settembre 2020. A più di una settimana dalle elezioni comunali, il neo eletto Sindaco di Cagnano Michele Di Pumpo parla ai microfoni, confidando in un’intervista le aspettative per il suo mandato. Molte le linee programmatiche che Di Pumpo ha riassunto per il futuro di Cagnano e del suo territorio, dallo sport allo sviluppo economico e turistico del Lago di Varano, comprendendo anche il sito di San Nicola Imbuti.

Nell’intervista, il Sindaco ha parlato in maniera entusiasta della squadra del Cagnano (A.S.D. Audace Cagnano), al momento in prima categoria. “L’impegno principale di quest’amministrazione, sarà quello di dare a questi ragazzi un nuovo campo sportivo su cui giocare” ha dichiarato.

Per la valorizzazione del territorio, Di Pumpo punta molto sull’aspetto turistico, che è “vocazione naturale” così come ha riferito. “Dobbiamo alzare l’asticella – ha continuato – Non vogliamo che il Lago di Varano sia soltanto un bel panorama. Cagnano ha vissuto e vive ancora adesso di mitilicoltura. Dobbiamo sicuramente dare una mano a chi vive nel settore, ma anche vedere il Lago, ottavo per grandezza in Italia e il primo nel Sud, in una funzione turistica. Questo sviluppo passa anche nella valorizzazione della struttura di San Nicola Imbuti sulle sponde del lago, e in riguardo Di Pumpo ha aggiunto “Per San Nicola Imbuti c’è un progetto con il Ministero della Difesa che dobbiamo valutare con la nuova amministrazione, cercando di capire cosa realmente si può fare. Imbuti è un luogo dove il turismo si può fare e dobbiamo valorizzarlo”.

Sempre sull’argomento laguna il Sindaco ha preannunciato un incontro con i sindaci limitrofi di Carpino e Ischitella. “Cercheremo di fare qualcosa di concreto per il nostro Lago – ha concluso – Anni fa ho tentato di fare l’unione dei comuni della laguna di Varano, tenteremo anche di fare questo. Ciò servirà per fare rete, fare attrazione, ottenendo quei finanziamenti giusti che porteranno sicuramente la laguna in alto”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola