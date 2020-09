Foggia, 30 settembre 2020. Il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha ricevuto questa mattina il Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Sig.ra Beya Ben Abdelbaki, che ha manifestato grande interesse per it territorio di Capitanata. L’incontro, che si è svolto in un clima di viva cordialità, è stato occasione di dialogo su temi di interesse generale che legano i due Paesi.