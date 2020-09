Donato e Luciano Turi “1 invitato positivo prima della comunione. Continuiamo a lavorare normalmente”

San Giovanni Rotondo, 30 settembre 2020. “Da quanto emerso, uno degli invitati era positivo già prima della festa. Di conseguenza, la positività si è poi estesa tra i presenti. Ricordiamo che la festa di comunione si è svolta in una sala autonoma, c’erano 40 invitati e due camerieri, risultati negativi. All’ingresso abbiamo preso la temperatura a tutti, compreso al bambino. Sono state rispettate, come dallo scorso febbraio, tutte le misure previste. Difatti, non abbiamo mai chiuso, e le stesse autorità hanno semplicemente accertato il rispetto di tutte le procedure“.

E’ quello che dice a StatoQuotidiano il sig. Donato Turi, gestore con il fratello Luciano dell’Hotel Leon – Ristorante al Cavallino Rosso di San Giovanni Rotondo, attivo da oltre 20 anni nel territorio.

“I tavoli sono stati disposti con le dovute distanze. Tutto è stato rispettato. Ribadiamo per l’ennesima volta che nessuno tra gestori e personale, circa 15 persone, è risultato positivo. Mai, da inizio febbraio, abbiamo avuto problematiche correlate all’emergenza, al contrario. Svolgiamo anche servizio di alloggio, anche per le forze dell’ordine: non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare con la medesima professionalità di sempre”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it