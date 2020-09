Ecco “Olivante”, ora l’olio pugliese conquista i ristoranti all’estero

Foggia, 30 settembre 2020. Questa sera, alle 18.30 presso la sede del GAL Daunia Rurale 2020 di San Severo, saranno i fratelli Marco e Mario Morrone a raccontare Olivante, la piattaforma grazie alla quale l’olio italiano – Puglia in testa – va alla conquista digitale dei ristoranti all’estero. Insieme a loro ci sarà anche Giuseppe Savino, fondatore dell’hub rurale Vazapp, che in pieno lockdown ha lanciato nella sua azienda il progetto ‘Adotta un Melograno’, con cui ha aperto una nuova frontiera delle adozioni a distanza che passa direttamente dalla terra.

Idee nate dalla mente di giovani innovativi della Capitanata che il GAL Daunia Rurale 2020 ha deciso di divulgare come buone prassi per stimolare il territorio a dar vita a progetti altrettanto nuovi ed originali che possano aggiudicarsi i bandi da poco pubblicati.

“Una start up e un esempio di vendita diretta. Due realtà – spiega il direttore del GAL Daunia Rurale 2020 Dante de Lallo – che si legano perfettamente agli obiettivi degli ultimi due bandi (2.1 “Start-up e innovazione” e 1.2 “Vendita diretta nelle imprese agroalimentari”), riaperti dal GAL per un totale di circa un milione di euro che mira al rilancio delle aziende dell’Alto Tavoliere. Ispirandosi alle loro esperienze sono certo che il territorio potrà trovare il giusto stimolo per dar vita ad idee altrettanto innovative che speriamo di poter finanziare quanto prima”.