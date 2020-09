Ecobonus 110%: quali lavori rientrano nel provvedimento?

Lo scorso agosto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le indicazioni per richiedere la detrazione del 110% sotto forma di credito d’imposta. Il credito viene riconosciuto sui lavori effettuati per migliorare l’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antisismica.

Anche se non si tratta di un percorso facile da intraprendere, rappresenta un’ottima opportunità per chi deve sostenere spese di riqualificazione della propria casa. Infatti, la detrazione prevista dal superbonus 110% può rappresentare l’opportunità di effettuare i lavori quasi a costo zero. Tra le novità previste dal decreto, infatti, figura anche la possibilità di trasferire il credito alla ditta che esegue i lavori. Sarà questa poi a ricevere le somme previste da parte di AdE.

Quali lavori rientrano nel superbonus 110%

Secondo le indicazioni fornite da Agenzia delle Entrate, i lavori che potranno essere oggetto delle agevolazioni sono quelli che puntano a una migliore efficienza energetica e resistenza in caso di terremoto. Si include nelle categorie di intervento anche l’installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In generale, si considerano tutti quegli interventi volti a migliorare le prestazioni delle abitazioni comprese quelle che si trovano all’interno di condomini o nell’ambito dell’edilizia popolare.

Il decreto chiarifica il tipo di intervento da effettuare per poter accedere all’incentivo, identificando i principali o trainanti. Ci si riferisce a quegli interventi che di per sé danno diritto a ottenere lo sgravio al 110%. Sono compresi anche gli interventi aggiuntivi che possono essere eseguiti insieme ai principali e per i quali è previsto il bonus.

Ci sono dei vincoli anche per quanto riguarda la soglia massima di spesa sostenibile da sottoporre all’attenzione dell’AdE. Sono normati anche i limiti sui tariffari delle ditte che devono eseguire i lavori, che dovranno essere allineati a quelli presenti nei registri delle regioni o coerenti con la media regionale, in alternativa.

Interventi principali o trainanti

Migliorare l’efficienza delle case rappresenta un vantaggio per tutta la collettività. Per questo, da tempo, i governi e le amministrazioni locali sono impegnate a promuovere gli interventi che favoriscono la riduzione dell’impronta ecologica individuale.

Per poter accedere ai benefici previsti dal decreto è sufficiente eseguire anche uno solo di questi interventi, purché si rispettino le condizioni imposte.

Isolamento termico sugli involucri, il cosiddetto cappotto termico

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Interventi antisismici, per i quali è stata elevata la soglia della detrazione fino al 110%

Perché sia concesso l’incentivo, è necessario dimostrare di aver migliorato l’efficienza dell’edificio di due classi energetiche, o di aver raggiunto la classe energetica migliore possibile.

Per farlo è necessario ottenere una perizia prima e dopo da parte dei professionisti iscritti all’albo e abilitati per il rilascio di un Attestato di Prestazione Energetica. In questo modo è possibile dimostrare di aver ottenuto il risultato sperato in maniera da soddisfare il requisito di base: rendere le case meno energivore.

Interventi aggiuntivi

Questo è il momento migliore per installare:

L’impianto fotovoltaico

Migliorare l’efficientamento energetico della casa

Installare le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Eseguendo uno di questi lavori insieme a quelli trainanti, sarà possibile godere dei benefici legati al Superbonus 110%.

Anche i lavori di demolizione e ricostruzione sono inclusi nel decreto. La novità rispetto al passato riguarda la possibilità di ricostruire a seguito di una demolizione, un edificio più grande. Finora la regola ha sempre previsto il rispetto della stessa planimetria degli edifici preesistenti anche in caso di ricostruzione e non di semplice ristrutturazione. Questo dettaglio rappresenta, quindi, una grande novità sul piano normativo riguardo i canoni standard dell’edilizia urbana.

Quando effettuare i lavori

Il via alle domande è stato fissato per il 15 ottobre, data a partire dalla quale sarà possibile avviare il lungo iter burocratico per ottenere i benefici fiscali o lo sconto sui lavori. Di fatto, sarà possibile usufruire di questi benefit per tutti i lavori che rispettino le caratteristiche indicate dal Decreto eseguiti tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Il vero vantaggio di questo decreto è rappresentato dalla possibilità di trasferire il proprio credito alle banche, nel caso di richiedere un mutuo per la realizzazione dei lavori, o ai professionisti stessi. Quindi, sarà possibile eseguire i lavori senza dover prima sostenere in prima persona la spesa in attesa del rimborso sotto forma di sconto sulle tasse da pagare alla fine dell’anno.

Questa è l'occasione per dare alla propria casa, principale o seconda, una marcia in più e migliorarne le prestazioni rendendola più accogliente.