Fashion made in Italy: è la Francia il primo partner per l’export

Che il settore della moda italiano abbia delle forti basi per quanto riguarda l’export non è di certo una novità, dato il grande apprezzamento che i capi di abbigliamento ricevono da sempre oltreconfine. Il valore del mercato di questo settore fuori dai confini nazionali non accenna a fermarsi, arrivando a superare i 50 miliardi di euro nel 2018. Le città italiane maggiormente coinvolte nell’export sono Milano, Firenze e Vicenza, ed è in particolare la Lombardia a prevalere sulle altre regioni.

Sono i francesi i principali importatori di capi d’abbigliamento made in Italy: la Francia copre infatti il 10,4% dell’export totale, seguita dalla Svizzera (9,6%) dalla Germania (9,2%), rappresentando dunque un mercato particolarmente desiderato dalle aziende del settore. Vediamo a cosa bisogna fare attenzione se si vuole esportare beni di questo tipo con successo, evitando ogni possibile rischio.

I suggerimenti per l’export

Quali sono i consigli più utili per fare affari in questo business? In generale, prima di addentrarsi in questo mondo – certamente redditizio per stilisti emergenti e nuovi imprenditori della moda, ma comunque non semplice – è bene conoscere nel dettaglio le norme doganali dei Paesi verso cui si vuole esportare. Una questione sicuramente meno complicata se si parla di Stati che, come la Francia, appartengono all’Unione Europea, ma da tenere comunque sempre in considerazione per evitare problemi di ogni tipo.

Bisognerà quindi controllare sempre le quote tessili e gli eventuali obblighi di licenza presenti nei diversi Paesi, così come gli elenchi delle sostanze bandite o soggette a restrizioni. Sarà opportuno anche controllare la presenza di etichette per le merci che siano esaustive e corrette, per semplificare le attività doganali, e che gli articoli che si intende esportare non siano contraffatti; se si notano irregolarità, infatti, bisogna segnalare il tutto alle autorità competenti.

L’aiuto del digitale

Per far conoscere al meglio il proprio marchio di abbigliamento all’estero non si può pensare di prescindere da una buona presenza online, da curare nei minimi dettagli. Rimanendo sull’esempio della Francia, Paese verso cui l’export italiano viaggia di più, bisognerà quindi prima di tutto approntare un sito vetrina o un e-commerce che sia opportunamente reso nella lingua di destinazione. Per questo importante passaggio ci si può affidare a realtà professionali come Global Voices, per avere a disposizione un traduttore di francese esperto che garantisca uno standard di qualità adatto alle proprie esigenze di business. Oltre alla creazione di contenuti riadattati al Paese di destinazione, si dovrà pensare anche all’ottimizzazione di questi e dello stesso sito per i motori di ricerca più usati dal target di riferimento.

Per adottare delle strategie di marketing che siano realmente adatte al mercato di destinazione bisognerà ovviamente provvedere a un’analisi attenta della domanda e della concorrenza, onde evitare sbagli che possono compromettere non poco gli affari.

Minimizzazione dei rischi

Affrontare l’esportazione può comportare alcuni ostacoli e rischi che è bene saper evitare, come possono essere banalmente le imponderabilità economiche, del mercato o anche legali. Per evitare e gestire al meglio questi rischi è il caso di programmare in maniera dettagliata il proprio progetto di export, per non farsi trovare impreparati davanti a spese importanti o inattese, discutendo magari in anticipo con un partner assicurativo una copertura sulla responsabilità sui servizi, sui prodotti e sulla gestione nel mercato internazionale.

Per una sicurezza completa è consigliabile avvalersi di uno studio legale con esperienza nel campo, soprattutto nel momento in cui si stipulano contratti con fornitori e simili, senza dimenticare di pensare a come agire nel caso in cui gli affari non dovessero andare come previsto. (Nota stampa)