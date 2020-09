Festa Patronale a Monte, d’Arienzo: “All’ombra delle ali di San Michele ci sentiamo più sicuri”

Monte Sant’Angelo, 30 settembre 2020. È stata “una festa diversa e inconsueta” quella svoltasi a Monte Sant’Angelo per celebrare San Michele Arcangelo. Niente Processione né ambulanti per le vie del corso, si alle luminarie e al concerto della Banda. Lunedì 28 si è tenuto la tradizionale “Offerta della Cera” alla Basilica da parte dell’Amministrazione e martedì 29, giorno delle celebrazioni in onore dell’Arcangelo, l’Arcivescovo Moscone ha celebrato in Piazza Giovanni Paolo II la Santa Messa al termine della quale è intervenuto il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. Toccante il suo discorso che vi proponiamo integralmente.

“Il 29 settembre rappresenta, per noi montanari che viviamo qui in città e per quanti vivono in giro per il mondo, il giorno della Festa. Il giorno della Festa del nostro Arcangelo che da più di 1500 anni veglia sulla nostra comunità e sul nostro territorio. Una devozione radicata dentro di noi, un segno identitario in cui ci riconosciamo tutti e che ci unisce.

Anche oggi, in un contesto insolito, lontano dal meraviglioso manto roccioso della Sacra Grotta, ci sentiamo comunque avvolti dalla sua presenza, dal suo amore. La pandemia ci ha impedito di vivere queste giornate come siamo soliti fare: tra luci, suoni, festa. Abbracci. Ma non ci ha impedito di essere qui, oggi, distanti ma insieme per onorarti e ringraziarti, Arcangelo Michele, perché all’ombra delle tue ali ci sentiamo più protetti e più sicuri.

Nei vostri volti, nonostante questo periodo difficile e complicato, leggo la gioia. La gioia di poter essere qui, a manifestare la devozione e la gratitudine verso il nostro Santo Patrono. Nonostante oggi ci sia mancato di vivere l’emozione della statua che si lascia alle spalle la facciata monumentale e il cancello di ferro e si fa spazio fra la folla adorante e commossa. Nonostante ci sia mancato il candore del suo sguardo rivolto verso la città, lungo le vie percorse in Processione. Ci è mancata quell’atmosfera che solo la Processione della Sacra Spada sa donare.

Ma è forte il tuo messaggio di speranza: la luce vince sempre sulle tenebre. Per questo oggi è bello essere qui, per vivere appieno questo messaggio di speranza e per onorare un Arcangelo che da un confine all’altro della terra ha attirato e convertito popoli che hanno solcato queste terre e che in suo onore hanno eretto il Santuario.

Bizantini, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi si sono prostrati davanti alla tua grandezza lasciando oggi un Santuario divenuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

Una Città la nostra, che porta impressa nel cuore il tuo nome, che da te trae origine e che a te guarda con amore. Sigillo di altri importanti santuari nel mondo è stata la tua pietra. È da qui che il culto micaelico si estende, tra gli altri luoghi, a Mont Saint-Michel, in Francia, con i quali siamo gemellati dal 2019 e costruiamo ponti a sostegno della promozione internazionale dei nostri territori. Ad Avranches, nel 708, il vescovo fonda l’abbazia da una pietra prelevata dal nostro santuario.

Ma qui non sono gli uomini a portare il culto, qui è il culto a portare gli uomini.

Pellegrini, santi, imperatori, re, papi. Come Giovanni Paolo II, che nel 1987 proprio da questa piazza disse: “A questo luogo, come già fecero in passato tanti miei Predecessori nella cattedra di Pietro, sono venuto anch’io per godere un istante dell’atmosfera propria di questo Santuario, fatta di silenzio, di preghiera e di penitenza”.

Come San Giovanni Paolo II innumerevoli sono i pellegrini, che accogliamo da 15 secoli in questo luogo. E oggi siamo felici di accogliere e salutare il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che dell’Arcangelo porta il nome, e il consigliere regionale Raffaele Piemontese – nostro caro concittadino: a voi va il nostro più affettuoso augurio di buon lavoro.

Saluto inoltre, il sindaco di Foggia Franco Landella, tutte le autorità civili e religiose presenti, il Presidente Felice Piemontese e tutto il Comitato Festa patronale, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Vergura e tutti i consiglieri, Padre Ladislao e i Padri micheliti e tutta la Vicaria di Monte Sant’Angelo e permettetemi un affettuoso e caro abbraccio al nostro amato Arcivescovo Padre Franco, instancabile guida della nostra comunità e del nostro territorio.

Nel giorno dedicato a San Michele ci sentiamo tutti pellegrini. Oggi sarebbe stato il giorno in cui le compagnie di pellegrini giungono al santuario ad omaggiare il nostro santo Patrono. Ci sono mancati anche i loro canti, per questo vorrei concludere proprio con un pezzo di un’antica melodia popolare, che in pochi semplici versi esprime l’essenza della fede e del legame che ci unisce al nostro Arcangelo:

“Siamo pellegrini, siamo tuoi devoti, San Michele Arcangelo prega per noi”. Grazie”.