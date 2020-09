Foggia, celebrata festività San Matteo, patrono Fiamme Gialle

Foggia, 30 settembre 2020. Questa mattina, presso la locale Chiesa di Gesù e Maria, la Guardia di Finanza di Foggia ha celebrato il suo Santo Patrono, San Matteo. Alla messa, officiata da don Giulio Dal Maso, hanno partecipato il Prefetto, il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia unitamente alle massime Autorità militari e civili provinciali. Durante la celebrazione, svolta nel pieno rispetto delle normative anti covid-19, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Andrea di Cagno, ha rivolto un saluto a tutti gli ospiti ringraziandoli per la loro partecipazione. Alla celebrazione hanno preso parte anche una rappresentanza di Finanzieri in servizio nella provincia e di colleghi in pensione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.