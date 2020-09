Foggia “Gino Lisa operativo dalla prossima primavera”

(foggiatoday) Foggia, 30 SET- Torna a Foggia il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi. “Questa dell’aeroporto è una nuova sfida. Su Foggia c’è la volontà del Governo espressa anche dal Premier. Dobbiamo dimostrare coi numeri che questo è un aeroporto che può essere messo a sistema”. Lo si può fare con l’Università e con le merci, motivo per cui sono stati invitati i dipartimenti di Agraria ed Economia rappresentati da Antonio Stasi, che ha evidenziato come peraltro uno dei corsi della Facoltà sia Ingegneria dei sistemi logistici per l’agroalimentare, e Nicola Faccilongo. “Non sono venuto a fare proclami, è una visita conoscitiva”, ha precisato il sottosegretario. Gli è arrivato il pizzino con gli interventi che farebbero da corollario all’opera. “Il Governo sta seguendo con molta attenzione questa partita – ha garantito Traversi – Aprirò il dossier nelle parti che sono rimaste più nebulose”. Fonte: foggiatoday