Incidente a Bisceglie: 2 giovani di Manfredonia in ospedale

(biscegliaviva). In base a quanto ricostruito, due mezzi che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrati intorno alle ore 13:45, in via Crosta a Bisceglie. L’impatto tra un furgone Opel con a bordo due giovani originari di Manfredonia e una Fiat Multipla ha causato ferite, per fortuna non gravi, ai tre soggetti complessivamente coinvolti, tutti soccorsi in codice giallo. Gli occupanti del veicolo commerciali sono stati condotti da un’ambulanza del 118 di Trani al pronto soccorso del vicino ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie mentre il conducente della Multipla è stato trasportato al “Bonomo” di Andria da un’ambulanza del 118 di Bisceglie. Fonte: bisceglieviva