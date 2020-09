La protesta. “Continuano le potature selvagge di alberi a Foggia”

Foggia, 30 SETTEMBRE 2020. Una pratica violenta e che condanna a morte la pianta, che comincerà a svilupparsi orizzontalmente per poi morire irrimediabilmente. Si tratta dell’ennesimo intervento di “capitozzatura” di alberi che ha avuto luogo il 29 settembre, in un giardino condominiale in via Tito Serra a Foggia.

Quello che forse non tutti sanno però è che atti di questo genere, possono essere fatti oggetto di multe e contravvenzioni, se realizzati senza aver prima richiesto ed ottenuto un’autorizzazione da parte delle autorità del comune di residenza e senza aver portato, anticipatamente, la questione a conoscenza degli eventuali condomini in una assemblea debitamente convocata.

A denunciare l’episodio specifico, una cittadina con tanto di foto condivise anche su Facebook e passate alla redazione di Stato Quotidiano.

Sarebbero così intervenuti gli agenti della polizia municipale di Foggia, raggiunti al numero 0881790511, da un’inquilina del posto. I vigili in questione, dopo aver verificato che l’operazione effettivamente stava avendo luogo senza ipoteticamente alcuna autorizzazione, avrebbero multato il responsabile, bloccato giusto in tempo.

L’episodio, per di più, stando a quanto riferiscono alcuni abitanti della zona, non sarebbe un caso isolato. Solo pochissimi giorni prima, un’altra contravvenzione era stata elevata dagli agenti della Polizia Municipale di Foggia contro una violenta e insensata “potatura” fuori stagione operata ai danni di alcuni pini piantati più di settanta anni fa al campo sportivo della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) – delegazione di Foggia. Il regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde, bisogna saperlo, vincola all’osservanza delle norme sia in relazione agli spazi pubblici sia per quelli privati. Ed è, pertanto, da considerare importante segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale qualsiasi intervento sul verde pubblico e privato, in modo da richiedere un controllo che certifichi se gli interventi stessi da mettere in atto siano stati comunicati e autorizzati.

La salvaguardia del verde riguarda tutti. In molti contesti, a livello mondiale, esiste una tendenza criminale che tende a sfruttare gran parte degli alberi abbattuti per alimentare le centrali delle biomasse. Così spariscono alberi, intere pinete, faggete. Diversi cittadini sono stati sorpresi ad abbattere tigli, querce. E, nonostante leggi e organi preposti a controllare e sanzionare, la pratica degli abbattimenti selvaggi sembra essere diventata inarrestabile. Anche a Foggia. Per esempio, raccontano alcuni residenti, “ci sono quelli che cementano i colletti degli alberi per ucciderli”, come pare sia accaduto nel 2019, in via Rosati, via Iorio.

Il verde, però, se curato, tutelato, può diventare non solo elemento in grado di abbellire i centri abitati, ma fonte di salute per l’ambiente nel quale tutti vivono.

Bisognerebbe pensarci seriamente e fattivamente.

Daniela Iannuzzi