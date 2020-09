Landella: “Dopo le regionali un nuovo inizio, senza rancori con il passato”

Con 19 presenti in consiglio comunale è passata, all’unanimità, la proposta di modifica del regolamento sulla Iuc (Imposta unica comunale). La proposta di emedamento è stata redatta dai consiglieri della Lega Salvatore De Martino e Concetta Soragnese, riguarda l’esenzione per le nuove attività che hanno aperto nel 2020 o intendono e aprire, con il coinvolgimento delle imprese che hanno aperto nel 2019 per il secondo anno di esenzione.

L’assemblea a Palazzo di città è stata convocata in seduta straordinaria (a porte chiuse e in diretta streaming) la prima per discutere del testo era datata al 27 luglio ma la campagna elettorale ha rallentato le attività. La dichiarazione di voto a Lia Azzarone: “Il Pd voterà favorevolmente per questa proposta, ci domandiamo come mai si sia arrivati così in ritardo a questa proposta. Vorrei fare un passaggio di più ampio respiro. Dopo 6 anni questa città deve fare un cambio di passo radicale. E’ stata stata una campagna elettorale difficile, adesso ci dovranno essere nuovi equilibri politici, e capiamo pure questo. Ma bisogna mettersi a lavorare, non giocare alla politica ma fare politica seriamente. Dopo questo momento di distrazione anche sua personale, sindaco, deve impegnarsi ad amministrare meglio, cominciando a investire sui giovani. Bene le ordinanze, ma deve metterci nelle condizioni di collaborare e condividere, anche solo con i capigruppo, quelle che sono le ordinanze che emette ed emetterà”.

Dai banchi dell’opposizione Rosario Cusmai: “Abbiamo assistito a una campagna elettorale che ha distratto tutti, bisogna fare tesoro di una minoranza collaborativa perché un uomo solo al comando non porta mia da nessuna parte. Se c’è da aprire una nuova pagina per vedere insieme gli obiettivi e le soluzioni, la possibilità di utilizzare fondi e investimenti, noi siamo disponibili. La campagna elettorale è finita, le asce di guerra sepolte, bisogna stare al fianco della città e nei rapporti indispensabili con la Regione per portare soluzioni”.

Nel primo consiglio comunale dopo le regionali, il sindaco Landella ha tenuto un lungo discorso in cui ha volto lo sguardo al futuro e ha rimarcato che si tratta di un nuovo “avvio”: “Niente rancori e risentimenti guardando al passato per capire chi ha fatto cosa, ma lavorare per il bene della città”. Complimenti ai consiglieri regionali eletti, dai banchi dell’aula uno solo, Sergio Clemente: “Conoscendolo- ha detto Landella- so che si farà carico delle speranze e delle istanze della città”.

Ha definito “entusiasmante” la campagna elettorale che ha visto la partecipazione di ben 10 consiglieri comunali. Un riferimento al Covid per cui a Foggia si registra “una situazione che non c’era nemmeno durante il lockdown, all’ufficio anagrafe (riaperto, ndr), fra alcuni vigili, nelle strutture partecipate”. Ha poi preannunciato “l’uso della mascherina nel quartiere Ferrovia dove c’è un’alta concentrazione di extracomunitari. Questa situazione va analizzata a monte, bisogna guardare a una politica dell’immigrazione molto discutibile, il quartiere delle stazione è terra di nessuno e i nostri agenti municipali sono inermi. Dobbiamo potenziare le misure di sicurezza, chi conosce la città prima del mio mandato sa che era messa in ginocchio nei conti pubblici e nel degrado urbano, che incide sulla qualità della vita”.

Fra gli auguri a tutti i consiglieri regionali eletti, quelli al governatore Emiliano: “Buon lavoro, anche qualche incomprensione dopo la campagna elettorale deve essere superata”. Si è poi rivolto alla sua maggioranza, che ha chiesto una verifica politica, in particolare Fdi e Fi, ma di questo si discuterà con i segretari di partito, probabilmente. Landella è stato molto preciso sull’agenda delle cose da fare: “I consiglieri di maggioranza mettano al centro i problemi del territorio come quello dell’area Salice di cui affronteremo la pianificazione urbanistica, al centro dell’agenda politica c’è l’housing sociale”.

Si è soffermato poi sui rapporti con la Regione: “Quando mi rivolgo alla Regione non lo faccio da leghista né come sindaco di maggioranza ma come rappresentante di un territorio. Democrazia è riconoscere chi ha vinto e si assume di nuovo la responsabilità di governare, democrazia è rispetto delle minoranze. State certi che troveremo un nuovo dialogo”.