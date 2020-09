Linee guida per una corretta alimentazione del proprio cane

Crescere un cane è un’esperienza emozionante che comporta tantissime soddisfazioni ma anche un grande senso di responsabilità, soprattutto in merito alla sua alimentazione. Sebbene il settore del pet food dia la possibilità ai padroni di attingere a un’offerta merceologica molto ricca e variegata, la scelta degli alimenti giusti non è una cosa da prendere alla leggera, specialmente se si hanno specifiche esigenze in termini di tempo e di denaro.

Ecco allora per voi una breve guida con informazioni e consigli pratici su come nutrire il vostro cane in maniera corretta.

Dieta casalinga o alimentazione industriale?

Se avete deciso di adottare un cane è molto probabile che siate già consapevoli di ciò a cui andrete incontro, visto che si tratta di un impegno costante che richiederà grande assennatezza e anche qualche spesa in più a fine mese.

Dopo aver preparato tutto il necessario per accogliere il cucciolo in casa e scelto un veterinario che vi assista nel lungo percorso che vi apprestate a intraprendere, occorre che vi fermiate un momento a riflettere su che tipo di alimentazione volete che segua: casalinga o industriale?

Sebbene siano in molti a credere che un corretto regime alimentare sia solo quello che vede la somministrazione di pasti fatti in casa, in realtà anche il cibo preconfezionato è in grado di assicurare un buon apporto calorico e nutrizionale all’animale.

Sul mercato, infatti, si posso trovare numerose formulazioni pensate appositamente per le diverse fasi di crescita, razze e taglie, senza contare i mangimi specifici per le allergie ed eventuali patologie. Tuttavia, per effettuare una scelta mirata occorrerà leggere attentamente le etichette dei prodotti per capire cosa si sta effettivamente dando da mangiare al proprio amico a quattro zampe e se la composizione dell’alimento sia adatta a soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali.

La dieta casalinga, invece, offre la possibilità ai padroni di scegliere con cura i cibi da dare all’animale e cucinarli in modo salutare, ma ovviamente bisognerà dedicare più tempo e impegno alla preparazione dei vari pasti.

Se si opta per questo tipo di alimentazione è importante, inoltre, garantire al cane un equilibrato apporto di proteine, carboidrati, grassi e fibre, dandogli da mangiare carne (preferibilmente di pollo o tacchino), pesce, riso, pasta e verdure lesse.

In caso di dubbi, potete sempre chiedere un consiglio al vostro veterinario di fiducia, che sicuramente saprà indicarvi la dieta adatta alle esigenze nutrizionali del vostro cane; mentre se volete intraprendere la strada del pet food industriale, su questo sito web troverete molti consigli utili sulla scelta dei mangimi giusti.

I cibi da non dare al cane

A prescindere dal tipo di alimentazione, è necessario tenere presente che ci sono alcuni alimenti che è meglio non dare al cane, perché potrebbero causargli problemi di salute, anche gravi, come il diabete, diverse allergie cutanee e pericolose disfunzioni cardiache.

Anche se è forte la tentazione di far assaggiare a Fido quello che portiamo sulle nostre tavole, magari perché mentre mangiamo ci guarda con quei suoi teneri occhioni spalancati, sono assolutamente da evitare i dolci e alcuni tipi di frutta, come uva, pere e fichi.

Al bando anche le cipolle, l’aglio, le uova crude, i cavoli, gli insaccati, il sale e soprattutto le ossa di piccole dimensioni, che potrebbero incastrarsi in gola o causare pericolose occlusioni intestinali.

Come regolarsi in base all’età

Come già anticipato, la dieta canina deve tenere conto di diverse variabili, a cominciare dal peso, dalla razza, dal sesso, dalla taglia e non ultima l’età. Durante i primi mesi di vita è importante che il cucciolo venga alimentato con il latte della mamma, che rappresenta un alimento insostituibile e completo proprio come per i bambini. Qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario nutrirlo artificialmente ricorrendo a delle preparazioni ad hoc facilmente reperibili nei pet shop o in farmacia.

Dopo sei settimane dalla nascita, si potrà passare gradualmente da un’alimentazione prevalentemente liquida a una solida, alternando il latte materno a delle crocchette specifiche per cuccioli o dei piccoli bocconcini di carne e verdure.

Inoltre, in questa fase è fondamentale non alimentare il cucciolo in maniera eccessiva, altrimenti potrebbe sviluppare la tendenza a mettere su peso o contrarre patologie di tipo osteo-articolare.

Stesso discorso vale per i cani anziani: l’avanzare dell’età e il fatto che comincino a muoversi di meno impongono, infatti, di ridurre progressivamente le porzioni di cibo da somministrare per prevenire l’obesità ed eventuali malattie cardiovascolari. Pertanto, è fondamentale non esagerare con i carboidrati, evitare i cibi troppo grassi e scegliere dei mangimi specifici per permettergli di vivere la senescenza in modo sereno e felice. (nota stampa)