Manfredonia, nomina di componenti collegio sindacale di ASE S.p.A.

Manfredonia, 30 settembre 2020., Il Comune di Manfredonia indice Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte di soggetti esterni alla società ASE S.p.A. che intendono presentare la propria candidatura per la nomina a membro del Collegio Sindacale della stessa.

L’incarico ha durata triennale e la sua scadenza, ai sensi dell’art. 2400 del codice civile, è fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Cause di incompatibilità e di esclusione

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato a ricoprire il ruolo di membro del Collegio Sindacale di ASE S.p.A. di cui al presente Avviso:

a) Colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile;

b) Colui che ha liti pendenti con ASE S.p.A. e con i relativi soci;

c) Colui che si trova in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a ASE S.p.A.;

d) Colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e successive modificazioni (lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza);

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Le istanze, redatte in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/200, devono contenere:

1. I dati anagrafici e la residenza del candidato;

2. Una specifica dichiarazione dell’insussistenza di cause di illeggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge e dal presente avviso.

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità e un curriculum vitae, redatto in formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la professione o l’occupazione abituale svolta, precisando il requisito professionale, richiesto dalla legge per lo svolgimento dell’incarico, che si possiede, nonché l’elenco degli incarichi pubblici ricoperti presso Enti o Istituzioni Pubbliche.

Sia l’istanza che il curriculum allegato devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme vigenti, limitatamente al procedimento in questione.

Le istanze devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13.00 del giorno 12 ottobre 2020, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail PEC: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

INFORMATIVA PRIVACY – Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR)

II Comune di Manfredonia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connesso alla procedura avviata, precisa che il presente trattamento a finalizzato a riconoscere e garantire i benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine alla protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679 – come attuati nell’ordinamento italiano della vigente normativa in materia. Il trattamento potrebbe coinvolgere, oltre ai dati personali e dati di contatto, anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 2016/679.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un’adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno utilizzati per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura e oggetto di registrazione, conservazione e trattamento nel Sistema informatico e in appositi uffici custoditi del Comune di Manfredonia. I dati comunicati non saranno ceduti a terzi, ne saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi e non saranno comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso. La Commissione Straordinaria potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, come da normativa vigente.

Norme di salvaguardia

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Manfredonia e può essere modificato, sospeso o revocato per motivate esigenze, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.

Manfredonia, 30 settembre 2020

La Commissione Straordinaria

(Piscitelli, Crea, Soloperto)