Padre Alfredo a Ferrovie del Gargano “Disagio per 27 ragazzi, Macchia non sia ghettizzata”

Monte Sant’Angelo, 30 settembre 2020. “Ben 27 ragazzi di questa comunità che frequentano scuola media e superiore a Manfredonia vivono da alcuni giorni disagi legati al disservizio autobus di Ferrovie del Gargano: automaticamente i bus di linea, risultanti strapieni da Vieste e Mattinata, giunti a Macchia passano oltre, lasciando a piedi i ragazzi che inevitabilmente sono costretti o a chiamare i pochi genitori automuniti, o a saltare la scuola, o ad arrivare in ritardo“. E’ quanto scrive padre Alfredo Tortorella, camillano e vicario parrocchiale a Macchia Libera, frazione di Monte Sant’Angelo, in una nota inviata a Ferrovie del Gargano, facendosi “portavoce della comunità nella quale vivo, impegnato nel ministero sacerdotale”.

“La comunità di Macchia sembra che già nel passato, in epoca precedente il covid, abbia subito di tali disservizi: il covid ha dunque autorizzato gli autisti ad avvallare un atteggiamento già precedentemente ambiguo?”, scrive padre Alfredo. “Intanto la cosa è stata già da me segnalato ai Carabinieri di Monte Sant’Angelo e mi sono permesso di informare anche S. E. Il Vescovo di Manfredonia il quale ha espresso solidarietà agli abitanti della frazione Macchia”.

“Capiamo la prudenza dettata dalle norme anti-contagio, ma non accettiamo il disservizio di Ferrovie del Gargano e della Regione Puglia in mancanze di macchine e puntualità di orario. Chiediamo dunque una soluzione alla questione che, ne siamo certi, sarà da voi studiata e attuata, anche con gli Enti governativi di competenza. Resto personalmente a disposizione per chiarimenti.”