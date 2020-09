Peschici, da 5 giorni nessuna notizia di Michele Mastromatteo

Peschici, 30 settembre 2020. Sono passati 5 giorni dalla mancanza di notizie di Michele Mastromatteo, 47enne di Peschici (Foggia), allontanatosi dalla città garganica lo scorso venerdì 25 settembre. Lo rende noto “La Gazzetta del Mezzogiorno“.

L’uomo, celibe, lavora in un’attività commerciale del territorio. “A quanto si apprende il 47enne venerdi sarebbe uscito di casa in compagnia di un amico per raggiungere Termoli (Campobasso). Da allora si sono perse le sue tracce”.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, con l’aiuto dei cacciatori di Puglia.