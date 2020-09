Pietro Triennese, detto ‘Sckardine’ (Il romantico pescatore sipontino)

Manfredonia, 30 settembre 2020. L’amico Pierino Triennese, detto “Sckàrdine”, ha esercitato il mestiere di pescatore sin da piccola età con suo padre proprietario di una barca remo-velica “varch’a vele”, sulla quale mi riferiva “Sckardine” aiutava il genitore nella tradizionale pesca dei polpi praticata “pi pulparole” e poi in quella per la cattura delle seppie, dei crostacei e dei pesci con l’utilizzo reti da posta con tramaglio dette in loco “ndramacchiéte”. In seguito, ha lavorato a bordo del motopeschereccio “muterine” (impiegato per la piccola pesca) di proprietà sempre di suo padre Attilio Triennese, capostipite “Sckardine”. Infine, ha continuato il suo lavoro di “marenére” con il motopeschereccio di sua proprietà e successivamente con quello gestito in società con suo fratello, imbarcazioni adoperate per la piccola pesca a strascico nel Golfo. In pensione da alcuni anni, Pierino, non ha mai abbandonato la passione per il mare.

Spesso lo incontro sul Lungomare di Siponto, in zona frangiflutti, nei pressi del ristorante Panorama del Golfo, dove anch’io, in particolare dopo le mareggiate, vado a fotografare ma anche a raccogliere e a pescare: murici “caperrune”, cannolicchi, ostriche, vongole veraci, uova di mare “taratòffe”, patelle “lambe” ed altre specie di mitili e conchiglie spiaggiate. (A proposito di mitili e conchiglie, vale la pena ricordare, per l’occasione, che conservo i gusci di circa tremila esemplari, alcuni dei quali estinti da tempo nel Golfo, che ho raccolto in circa 50 anni, catalogati a livello scientifico e in vernacolo, in attesa di donarli al museo del mare). Ma ritorniamo alla passione per il mare del romantico pescatore sipontino “Pierine Sckardine”.

Questi, spesso, in quella zona di mare sul Lungomare di Siponto, senza l’utilizzo di una barca e con grande abilità, passa il suo tempo, a pescare e a catturare con poche reti da posta, piccole quantità di pesci, seppie, crostacei e granchi. Mi ha sempre detto l’amico Pierino, che anche quando non prende niente, è contento lo stesso, perché la cosa più bella per lui è quella di trascorrere alcune ore della mattinata in tutta serenità vicino al mare. A tal proposito, alcuni giorni fa, così mi riferiva: “Franco, …mi piace il contatto con il mare ed è più forte di me venire spesso sul Lungomare di Siponto dove trascorro delle mattinate bellissime in tutta tranquillità a pescare…”.

Molti, però non sanno, che il pescatore Triennese, è anche amante della lettura. Legge di tutto e segue sovente anche programmi televisivi culturali. Mi diceva, che ha letto spesso Sigmund Freud. Sinceramente, mi hanno stupito anche alcune sue massime sul mare con le quali si esprime. Un giorno, dopo aver pescato, mentre si allontanava (dirigendosi verso la spiaggia con il suo borsone portato a tracolla) e tenendo in una sorta di guadino “ùbbeche” alcuni pesci e grossi granchi blu denominati in loco “rangeche amerechéne”catturati nelle sue reti da posta con tramaglio, mi ha gridato ad alta voce:”Franco, ricordati, che Il mare lo puoi affrontare ma non lo devi sfidare !”.

E’ vero quanto ha affermato dal mio amico pescatore Pierino Triennese. Tuttora, Il mare a Manfredonia, fonte di ispirazioni poetiche, universo di avventure, di libertà, di competizioni sportive e di divertimento per molti appassionati di pesca, rimane soprattutto fonte importante di vita per numerose famiglie di pescatori, ma luogo anche pericoloso per chi pratica la vita di mare. Un antico detto marinaro tramandato oralmente così recita: “u mere i tradetòre” (il mare è traditore) perché ahimè, è stato anche causa nel corso degli anni, di numerose vittime tra i pescatori sipontini.