Positivi a Monte Sant’Angelo dopo comunione. Ristorante “Siamo aperti e operativi, pronti a querelare”

San Giovanni Rotondo, 30 settembre 2020. “Il pettegolezzo fa si che le persone, prese dalla paura disdicano gli eventi arrecando un notevole danno economico a noi e di conseguenza ai nostri dipendenti. Cio’ detto diffidiamo sin da ora chiunque a riferire o a inventare o a riportare oralmente, per iscritto o a mezzo web notizie false o inesatte. Se ciò dovesse continuare ci vedremo costretti ad adire per vie legali. Come sempre siamo a vs completa disposizione per qualsiasi chiarimento“.

E’ quanto scrivono in una nota i gestori del ristorante Hotel Leon – Ristorante al Cavallino Rosso di San Giovanni Rotondo, in seguito alla notizia dei 20 positivi a Monte Sant’Angelo, in seguito a una festa di prima comunione svoltasi il 20 settembre 2020 nella citata struttura ricettiva.

“A tale festa hanno partecipato tra parenti e amici circa 40 persone”, scrivono i gestori. “Apprendo da giornali ed amici che alcune di queste persone sono successivamente risultate positive al covid-19. La cosa che più ci ha stupito è stato nell’apprendere della chiusura del nostro locale che è ad oggi aperto e pienamente operativo”.

“Ciò premesso mi urge dare delle precisazioni: da subito, e mi riferisco ai tempi del lock down ci siamo sempre adoperati per la nostra sicurezza, quella dei nostri dipendenti e ancor più per quella dei nostri clienti. Da subito ci siamo attrezzati con macchinari per la sanificazione degli ambienti, sanificazione che viene effettuata giornalmente e maniacalmente; abbiamo provveduto af effettuare sia a noi che a tutti i nostri dipendenti i test sierologici “risultati tutti negativi” , siamo in contatto con tutte le autorità competenti per aggiornarci e consigliarci sulle misure e precauzioni da adottare e di tutte le nostre operazioni redigiamo registri da tutti consultabili ogni momento”.

“Ebbene, apprendere di vari pettegolezzi e notizie inesatte, non solo fa male a chi come noi lavora mettendoci il cuore e l’anima, ma fa soprattutto fa male alle famiglie dei nostri dipendenti regolarmente assunti”.

“Se avete dubbi chiedete a noi!!!”.