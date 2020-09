Sindaco di Monte d’Arienzo “3 classi chiuse, obbligo mascherine anche all’aperto”

Videomessaggio Sindaco d'Arienzo: "15 positivi. Mascherine anche all'aperto"

VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO d’ARIENZO: “ABBIAMO 15 POSITIVI” E ANNUNCIA L’ORDINANZA RELATIVA ALLE “MASCHERINE ANCHE ALL’APERTO”“Ho appena firmato l’ordinanza che prevede l’uso della mascherina anche all’aperto”. Si affida ad un nuovo videomessaggio il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo che annuncia l’ordinanza e il numero di positivi nella comunità, ben 15. A loro – “l'augurio di una pronta guarigione”.“Dobbiamo essere prudenti ma non allarmisti” – continua il Primo cittadino. 3 le classi chiuse: una del Liceo scientifico dell’Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani” e due dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”. “Abbiamo donato i sanificatori e gli istituti sono autonomi. Grazie al prezioso lavoro delle Dirigenti e di tutto il personale scolastico per aver attivato i protocolli di prevenzione". “Come prevedibile siamo nella seconda ondata. Ora più che mai dobbiamo mostrarci come una comunità solidale. È inaccettabile la caccia agli untori” – aggiunge il Sindaco d’Arienzo che chiude con un appello – “alla responsabilità di tutti: continuate a rispettare le norme igienico-sanitarie soprattutto nei contesti familiari dove si creano maggiormente occasioni favorevoli alla diffusione del virus”. #MonteSantAngeloCOMUNICA | www.montesantangelo.it

Pubblicato da Comune di Monte Sant'Angelo su Mercoledì 30 settembre 2020