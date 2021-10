I peones del Parlamento fanno i calcoli sulla corsa al Quirinale

Manfredonia (Foggia), 30/09/2021 – (corriere) I timori per la pensione con le Camere sciolte subito. Oltre cento gli onorevoli dei gruppi misti di Montecitorio e Palazzo Madama che vivono «sospesi» «Vuole sapere se uno come il sottoscritto può essere utile a dare una mano per gestire, quando sarà, la partita del Quirinale?».

Prima di diventare il vicepresidente della componente del Gruppo misto della Camera nota con l’acronimo Maie, Movimento associativo italiani all’estero, Antonio Tasso, pugliese di Manfredonia, ha maturato esperienze nella Federazione Italiana Tennis Tavolo, vinto un ricorso per il reintegro nel gruppo del Movimento 5 Stelle da cui era stato espulso per una vecchissima condanna poi prescritta per duplicazione di videogiochi e cd musicali, vestito — dice lui — «i panni dell’ultimo giapponese del presidente Conte quando si sperava che riuscisse a fare il governo Ter». Quindi, «e rispondo alla sua domanda: sì, posso essere utile se mi chiamano a dare una mano per il voto sul Quirinale, ho dimostrato di essere serio, leale, corretto».