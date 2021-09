Puglia, pasta al forno “proibita”: nei guai 10 studenti

Andria (Bat), 30/09/2021 – A scuola con la pasta al forno come merenda. Una “trasgressione culinaria”, di una decina di studenti dell’Istituto “Colasanto” di Andria, è stata così punita con una nota disciplinare indirizzata proprio ai ragazzi.

“Non possiamo tollerare che all’interno di una scuola si consumino cibi caldi – commentano dall’Istituto -, non rispetta le norme interne ne tantomeno le restrizioni causate dal Covid”.

Gli studenti di una classe prima, si sarebbero presentati in aula con vaschette monoporzione di tagliatelle al forno. Un piatto prelibato per una scelta ritenuta del tutto eccessiva, dal Dirigente dell’Istituto, in relazione al contesto scolastico. Per questo è scattato il provvedimento disciplinare. Alcuni studenti rischierebbero anche la sospensione.