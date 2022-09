Fiera d’ottobre a Foggia: riaprono i saloni, l’Ente vuole il rilancio

Statoquotidiano.it, 30 settembre 2022. “L’Ente Fiera riprende ad accogliere la cittadinanza nei propri saloni, nel tradizionale appuntamento di ottobre, manifestando la propria determinazione al rilancio delle attività”. Con il ritorno della 44esima edizione della Fiera d’Ottobre, che apre oggi i battenti fino al 2 ottobre, si spera, come negli auspici dell’annuncio, che anche quella di maggio dell’agricoltura possa avere un suo nuovo rilancio dopo lo stop dello scorso anno.

Fra i protagonisti di questa edizione dell’ottobre dauno c’è l’A.P.O. FOGGIA – Associazione provinciale degli olivicoltori di Foggia- che nei saloni fieristici ha in programma degustazioni, forum su sostenibilità, tracciabilità e associazionismo.

Per il Salone della Filatelia, Numismatica e Collezionismo, organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico Dauno, il tema di quest’anno riguarderà il 150° anniversario dell’istituzione dell’I.t.t. “Saverio Altamura” di Foggia, “prestigiosa realtà scolastica e motivo di orgoglio di tutta la Capitanata, quale prima scuola tecnica sorta nella città di Foggia già dal 21 marzo del 1864 e una delle più importanti istituzioni tecnico-tecnologiche d’Italia”, ricorda l’Ente.

Si svolgeranno per questo anniversario delle iniziative celebrative, dall’annullo speciale postale-filatelico alla realizzazione di cartoline a tema. Domani è fissata la presentazione del “foglietto erinnofilo”, con la presenza della dott.ssa Maria Carmela Perrini, bozzettista incisore dell’IPZS, i referenti dell’Istituto “Saverio Altamura” e la rappresentanza istituzionale dell’Ente Fiera di Foggia. L’Istituto ha inoltre in serbo un fitto programma di attività con il workshop espositivo dei progetti realizzati dagli studenti dell’I.T.T. “Altamura Da Vinci” e la divulgazione della propria offerta formativa e delle attività in programma.

Fovea Tattoo show è la manifestazione dedicata agli appassionati del mondo del tatuaggio, con migliaia di visitatori, giunta alla sua ottava edizione. In programma attività di animazione e ospiti provenienti da tutta Italia e dall’Australia il maestro Horimatsu Bunshin. All’evento parteciperanno anche gli Indian Biker Mc Foggia e sono previsti dj set e street food.

È presente in fiera il “Foggia Social Club”, l’associazione che si pone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi che provengono da contesti meno favorevoli, contribuendo all’abbattimento delle barriere socioeconomiche, alla diffusione della cultura sportiva e alla creazione di una coscienza positiva e produttiva.

Negli ampi spazi dell’associazione del terzo settore è previsto un nutrito calendario di attività a tema sociale e culturale, in collaborazione con scuola fumetto Gulliver, Cittadinanza attiva, Associazione Ipogei Foggia, il Bell’anatroccolo, So’ bellicos’, l’Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura e i-Fun.

Luce in scena, scuola di arti sceniche, centro di formazione per lo spettacolo e compagnia teatrale-musicale di Foggia, ha in programma eventi musicali e di recitazione.

“Ride ti porta in pista! Prova l’emozione di guidare sicuro” è invece l’iniziativa di Ride Mobility, azienda foggiana che si occupa di mobilità sostenibile, volta a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale i possessori dei monopattini elettrici, mezzo di locomozione di recente e rapidissima diffusione.

Una pista per cimentarsi con i monopattini secondo le indicazioni degli esperti e un’attestazione al termine del percorso per i più meritevoli: in questo modo l’Ente, in collaborazione con Ride Mobility, intende sottolineare l’importanza fondamentale di una condotta di guida civile e sicura.

La 44ma Fiera d’Ottobre sarà aperta da oggi fino al 2 Ottobre, dalle 10.00 alle 21.30, con ingresso e parcheggio in viale Fortore. L’ingresso è gratuito.