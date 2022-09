Manfredonia, nominato il nuovo Segretario titolare della Segreteria comunale

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/09/2022 – “ Premesso che il Sindaco del Comune di MANFREDONIA (FG) ha attivato, ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 465/1997, il procedimento per la nomina del segretario titolare;



Vista la nota prot. n. 37282 dell’8 settembre 2022, acquisita in pari data al prot. n. 24832, con cui il Sindaco del Comune di MANFREDONIA (FG), ha chiesto la pubblicizzazione della sede della segreteria comunale quale classe l/B; Dato atto che la fase della pubblicizzazione, iniziata il glomo 9 settembre 2022, con avviso

n. 72, è scaduta in data 19 settembre 2022; Visto il decreto sindacale n. 42, del 20 settembre 2022, acquisito in pari data al prot. n. 25829, con cui il Sindaco del Comune di Manfredonia (FG) ha chiesto l’assegnazione ai fini della nomina del dott. Maurizio Guadagno, attualmente segretario in posizione di

disponibilità;

Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies; di nominare Segretario titolare della sede della segreteria del Comune di Manfredonia,

classe 1/B, il dott. Maurizio Guadagno nato a Foggia il 19.11.1962.

Fissa la decorrenza della nomina a far data dal 26 settembre 2022 entro la quale il

Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio.



Il presente provvedimento, notificato al dott. Maurizio Guadagno, viene inviato al

Ministero dell’Interno – Albo Nazionali dei Segretari Comunali e Provinciali (Piazza Cavour

n.25 – 00193 Roma – PEC: protocollo.albosegretari@pec.interno.it), per conoscenza alla

Prefettura Bari – U.T.G. Albo Dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale

Puglia Piazza Massari N.50, 3° Piano – Scala A – 70122 Bari – Pec:

Segretaricomunali.Prefba@Pec.Interno.It, ed alla dott.ssa Giuliana Maria Galantino

(giulianamaria.galantino@legalmail.it ; segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it)”.



IL SINDACO Ing. Giovanni ROTICE

per accettazione



Il Segretario Generale

Dott. Maurizio Guadagno