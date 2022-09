Puglia, botte e violenze sulla fidanzata: condannato aspirante magistrato

BARI, 30/09/2022 – Urla, insulti, minacce. E poi, tra una dose di droga e un bicchiere di vodka, persino botte e la violenza sessuale ai danni della fidanzata. Angherie di cui la seconda sezione penale del Tribunale di Bari ha dichiarato colpevole G. C., avvocato e aspirante magistrato che ieri si è visto infliggere la pena di quattro anni e sei mesi di carcere.

Il verdetto dei giudici chiude una storia d’amore trasformatasi ben presto nell’ennesimo caso di violenza sulle donne, almeno stando a quanto denunciato dalla vittima e ricostruito dal pm barese Giuseppe Dentamaro col supporto delle forze dell’ordine. All’apparenza si trattava di una relazione serena: lei, Luana, studentessa universitaria, 28enne all’epoca dei fatti, residente in provincia di Bari; lui, G., avvocato e brillante stagista in Corte d’appello che «si vantava di scrivere le sentenze per i magistrati e di riceverne poi i complimenti».

Sempre secondo il racconto della vittima, i gravosi impegni professionali avrebbero reso C. «piuttosto irascibile e aggressivo». A ciò, nella versione offerta da Luana a magistrati e forze dell’ordine, si sarebbe aggiunto il consumo di droga e alcol da parte di G.: «Ricordo bene i quadratini marroni che sminuzzava, mischiava a tabacco e assumeva fino a tre volte al giorno. Era anche un accanito bevitore. E quando mi lamentavo per l’eccessivo uso di alcol e stupefacenti, mi insultava dandomi della menomata o della mignotta». (ledocoladelsud)