San Severo, Ciro vuole tornare a camminare: lanciata raccolta fondi

SAN SEVERO (FOGGIA), 30/09/2022 – Ciro Francesco De Stefano ha 27 anni ed è di San Severo, in provincia di Foggia. Era un militare in servizio a Forlì fino al 20 novembre del 2020, quando un incidente stradale lo ha costretto su una sedia a rotelle.

“Mi sono fratturato la 5ª vertebra del collo – scrive – e i detriti d’osso hanno lesionato il midollo spinale”. “Paziente tetraplegico con danno midollare”, riporta il referto dell’ospedale di Pozzilli, in provincia di Isernia, dove Ciro è stato ricoverato per più di un anno, trascorso in parte in coma farmacologico, come raccontato dalla madre al giornale ‘l’Attacco’. Dopo numerose ricerche, una speranza di recuperare alcune capacità motorie viene dalla Svizzera, presso il dottor Braumberger.

L’intervento però sarebbe molto costoso, oltre alla lunga riabilitazione e alla visita preventiva. Ciro e i suoi familiari tuttavia non vogliono arrendersi e hanno avviato la campagna online, che ha già raccolto più di ottomila euro a fronte di un obiettivo di sessantamila. Le donazioni sono più di 240, accompagnate da numerosi messaggi d’affetto. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/vdhpe-dona-per-aiutare-ciro