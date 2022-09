Soumahoro: “La sinistra torni alle origini: tra i “cafoni” e le “cafone””

MANFREEDONIA (FOGGIA), 30/09/2022 – “Per ritrovare la propria identità e tornare alle proprie radici, la sinistra deve ritornare nei luoghi delle contraddizioni, della precarietà e dello sfruttamento. Bisogna andare “casa per casa e strada per strada”, come diceva Enrico Berlinguer, per mettersi all’ascolto e al servizio dei desideri e della volontà delle persone invisibilizzate, dimenticate e che non si sentono più politicamente rappresentati. Bisogna tornare a connettersi sentimentalmente con il Paese reale.



Per riuscirci, occorre tuttavia rinunciare agli egocentrismi e abbracciare il NOI collettivo della pluralità, capace di UNIRE persone diverse accumunate da bisogni e speranza condivisi. È solo attraverso il “noi” che possiamo raggiungere i traguardi. Da soli non si va lontano. La sinistra deve tornare ad usare la parola “noi”.

La sinistra deve lottare per i diritti civili e i diritti sociali in eguale modo perché nessuno può immaginare di lottare ad esempio per i diritti della comunità LGBTQIA+ mentre le stesse persone vivono il dramma del lavoro povero o lottare contro il fascismo e il razzismo mentre le persone stigmatizzate vivono nella miseria. Perché “un uomo che ha fame, non è un uomo libero”, come diceva Sandro Petrini. Per questo, sono persuaso che “Quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio”, come diceva Antonio Gramsci. E noi ci siamo già messi in camino!”.

Lo riporta Aboubakar Soumahoro, sindacalista e politico italiano di origini ivoriane, eletto deputato nella XIX legislatura.