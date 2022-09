Quali sono le tipologie di mutuo più comuni?

La richiesta di un mutuo è sempre un passo fondamentale e sicuramente impegnativo nella vita di una persona. Il mutuo è una tipologia di prestito che consente di realizzare un sogno a tanti giovani (e non), che desiderano, per esempio, avere una casa di proprietà, ma che non hanno la liquidità necessaria a sostenerne l’acquisto. È importante quindi non solo conoscere le varie tipologie di mutuo e agevolazioni disponibili, ma anche confrontare le proposte di mutuo delle diverse banche con attenzione per trovare il finanziamento che più si adatta alle proprie necessità.

Le tipologie di prestito più comuni

Come già accennato, prima di cercare l’offerta di prestito più conveniente, effettuabile con servizi online di comparazione offerte mutui quale https://www.telemutuo.it, è bene conoscere le varie tipologie di mutuo tra le più comuni rese disponibili dal mercato.

Le differenze, infatti, possono incidere notevolmente sull’acquisto dell’immobile e sulla pratica di prestito vera e propria. Quali sono le principali differenze? Tra le varie proposte, cambia la finalità per la quale si richiede il finanziamento (o prestito). Le principali categorie possono essere divise in “mutuo prima casa”, “surroga mutuo” e “mutuo green”.

Mutuo prima casa

Questa prima tipologia non è altro che un finanziamento indirizzato solitamente a chi non è ancora proprietario di un immobile. Questo consente di accedere a numerose agevolazioni e detrazioni fiscali, oltre ad essere oggetto di molteplici offerte da parte delle varie banche. Permette quindi di acquistare l’immobile che diventerà la propria abitazione principale.

Dato che l’acquisto della prima casa è un diritto per tutti i cittadini italiani, la legge prevede delle specifiche, come già accennato, detrazioni e agevolazioni fiscali, che non sono invece obbligatori nelle altre tipologie di prestito.

Surroga mutuo

Probabilmente non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile ridurre l’importo della rata mensile di un muto già in corso, permettendo di risparmiare diverse centinaia di euro. Questo è possibile farlo tramite la surroga di un muto. Infatti, il piano di ammortamento (cioè il piano di estinzione del debito) che è stato stipulato con la banca non è immutabile e si può sempre migliorare a favore del debitore, diminuendo per esempio la quota di interessi da pagare. Questo di solito avviene trasferendo un prestito in essere con una banca verso un’altra banca con condizioni migliorative.

La surroga del prestito è disponibile per qualsiasi tipo di finanziamento. Non solo quindi per quello prima casa, ma anche per altre tipologie quali mutuo seconda casa, mutuo ristrutturazione o mutuo consolidamento debiti.

Mutuo green

Il mutuo green, com’è intuibile dal nome stesso, è destinato a chi intende acquistare un immobile con un’alta efficienza energetica o per la ristrutturazione di un’immobile volta al miglioramento energetico dello stabile in questione.

Di conseguenza, decidere di vivere in un edificio con un’alta classe di efficienza energetica non solo abbassa i costi dell’energia ma permette di ottenere anche un risparmio sulle rate del prestito. Il risparmio medio risulta essere compreso tra i 3.500 e i 5.000 euro sull’accensione di un prestito di 250.000 euro con rate che coprono 25 anni. Inoltre, è possibile risparmiare ulteriormente usufruendo dei bonus per la ristrutturazione offerti dallo Stato.