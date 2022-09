Traffico di Viagra e doping tra Puglia e Bulgaria: 40 indagati

FOGGIA, 30/09/2022 – Un giro clandestino di Viagra, anabolizzanti e sostanze dopanti tra la Bulgaria e la Puglia. Farmaci scaduti o di dubbia provenienza venduti sotto banco da farmacie consenzienti o direttamente dagli indagati.

Sono 40 le persone iscritte nel registro degli indagati al termine dell’inchiesta condotta dai Nucleo Anti Sofisticazioni dei carabinieri. Ben 16 le persone che rispondo di associazione a delinquere finalizzata all’importazione e commercio di medicinali in assenza di autorizzazione dell’Aifa, all’esercizio abusivo della professione medica e farmacista, ricettazione di farmaci di illecita provenienza e commercio di farmaci guasti e imperfetti.

Secondo l’accusa, in particolare, gli indagati avrebbero detenuto e commercializzato, senza alcun titolo, farmaci e sostanze attive per la disfunzione come Viagra, Cialis, Kamagra Super, Ratigra. Dagli atti dell’inchiesta, oggi coordinata dal pubblico ministero Antonio Natale, emerge che al vertice della presunta organizzazione ci sarebbero S. P., 69enne residente a Taranto, e M. S. D., 37enne bulgara ma residente anche lei a Taranto: per la procura con il ruolo di «promotori, organizzatori e distributori di primo livello» erano loro ad acquistare i farmaci e le specialità medicinali dall’estero e piazzarle nel mercato pugliese tra Taranto e i comuni del barese Noicattaro e Triggiano. I due però potevano contare sul contributo di altri indagati che si occupavano del supporto logistico per la detenzione dei prodotti, per i pagamenti e la distribuzione dei prodotti nei vari livelli. Nel registro egli indagati sono finiti uomini e donne provenienti dalle più disparate località pugliesi, ma non solo. (gazzettamezzogiorno)