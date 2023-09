“In molti non ci speravano e invece l’aeroporto Gino Lisa è tornato a volare e non si esclude la possibilità che alla Lumiwings possa essere affiancata una compagnia complementare in modo da ampliare l’offerta, magari con tratte estere. È stata una sfida che, come Partito Democratico, abbiamo accettato con serietà e impegno e che ha restituito alla Città di Foggia una prospettiva di crescita nuova e per certi versi inedita”.

La presidente dell’assemblea regionale del PD e candidata al consiglio comunale di Foggia, Lia Azzarone, interviene rispetto al futuro dell’aeroporto foggiano.

“La nostra coalizione, attraverso i nostri assessori e il presidente della Regione Puglia- rimarca la candidata- è la stessa che ha permesso a Foggia di poter contare nuovamente, e seriamente, su un nuovo scalo in grado di connetterci al resto dell’Italia e, si spera, dell’Europa. Ad oggi non ho sentito una sola parola, da parte degli altri schieramenti, su come rinforzare e potenziare un servizio essenziale e così determinante per le sorti della Città e dell’intera Provincia”.

“Eppure – aggiunge Azzarone- tra le tante questioni che saranno sul tavolo del prossimo sindaco c’è anche il Gino Lisa: creare le migliori condizioni per rendere attrattivo lo scalo aereo dev’essere una priorità di una futura amministrazione: noi che abbiamo lavorato pancia a terra per il Gino Lisa sappiamo cosa fare, a partire da un capillare monitoraggio dei flussi in accordo con le compagnie aeree per rinforzare l’offerta e creare servizi aggiuntivi in una zona ad oggi non ancora completamente organizzata allo scopo”.

“Sarà necessario, per noi, concertare con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana passaggi e linee di intervento per potenziare il trasporto su rotaia, ma anche su gomma,

in modo da connettere al nostro aeroporto anche le regioni limitrofe, dal cui bacino il Gino Lisa dovrebbe attingere”, fa notare la presidente dell’assemblea regionale del PD.

“Immaginiamo, inoltre, una cabina di regia con la Provincia e con i sindaci del territorio, specialmente con i primi cittadini garganici con i quali operare scelte condivise di accoglienza soprattutto nei momenti di maggior traffico, in concomitanza con l’estate e con l’assalto alle spiagge del nostro territorio.

Questo – sottolinea Lia Azzarone- è soltanto uno degli elementi che dovrà essere messo in rete con i comitati, con i cittadini, con le associazioni di categoria, con gli animatori culturali, o con gli albergatori”.

“Vogliamo che la campagna elettorale si svolga sui temi invece che su slogan tanto più vuoti quanto più urlati.

Il Gino Lisa dovrà tornare ad essere centrale per Foggia e per l’intera Provincia”, conclude Azzarone.