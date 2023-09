Gara di sculacciate con star di OnlyFans e patrocinio del Comune

TORINO – Il contest era inserito in una manifestazione di kickboxing. L’attacco dei Cinquestelle. Nello «slap» gli uomini si prendono a schiaffoni e nello «Slap Booty» le donne si sculacciano. Era attesa in gara anche una star di OnlyFans.

Dagli schiaffi alle sculacciate.

Nei giorni scorsi era stato dato risalto all’evento del 21 ottobre al PalaGianniAsti di Torino, il Mo Fighting Show, spettacolo di kickboxing che doveva essere preceduto da un torneo-esibizione di “Slap”, cioè un torneo di schiaffi.

Proprio così: due atleti separati da un tavolo, uno di fronte all’altro, che alternativamente si tirano sonori ceffoni. Uno sport (ai limiti del politically correct) molto popolare negli Usa e di grande successo anche in Romania. Non a caso la comunità romena di Torino, ha già acquistato un gran numero di biglietti per l’evento.

Nel frattempo però gli organizzatori avevano pensato bene di aggiungere pepe a un piatto già abbastanza saporito. E così quello che doveva essere il torneo femminile di Slap è diventato, sui manifesti che annunciano la gara, uno “Slap booty”: se non si conosce l’inglese basta osservare l’immagine che mostra due procaci atlete in posizione di trequarti, con fondoschiena in evidenza, per capire le modalità dei colpi (mentre le versione maschile prevede il classico schiaffo al volto).

Lo riporta torino.corriere.it.